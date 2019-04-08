Kesintisiz iletişim için 9,4 milyar lira harcandı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin sayısal dönüşümde öncü konumda olabilmesi ve bu dönüşümün ülke refahının yükselmesi için kullanılabilmesi amacıyla elektronik haberleşme sektöründeki yatırımlara özel önem verdiklerini belirterek, "Geçen yıl işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artışla 9,4 milyar liraya ulaştı." dedi.

Bakan Turhan, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstikrarlı bir büyüme trendine sahip olan sektördeki gelişmelerin, hem işletmecilerin elde ettikleri gelirlere hem de yapılan yatırım ve artan abone sayılarına yansıdığını ifade eden Turhan, elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerin geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 58 milyar lira net satışa ulaştıklarını bildirdi. Turhan, bu rakamın, bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artışa denk geldiğini söyledi.

Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde bakıldığında ise gelirlerin yıl sonunda toplam 45 milyar lira ile 2017'ye kıyasla yüzde 14,1 arttığını aktaran Turhan, bunların dışında kalan diğer işletmecilerin gelirlerinin toplamının geçen yıl 14 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Bakan Turhan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin sayısal dönüşümde öncü konumda olabilmesi ve bu dönüşümün ülke refahının yükselmesi için kullanılabilmesi amacıyla elektronik haberleşme sektöründeki yatırımlara özel önem veriyoruz. Geçen yıl işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artışla 9,4 milyar liraya ulaştı. Türk Telekom ve mobil operatörlerin yatırımlarının ise aynı dönemde yüzde 14,5 yükselerek, yaklaşık 6,72 milyar liraya ulaştı. Bunların dışında kalan işletmecilerin yatırım tutarları ise yaklaşık 2,7 milyar lira oldu. Bu artışları, sektördeki gelişimi ve ileriye dönük beklentileri göstermesi açısından önemli görüyoruz."

- "Mobil abone sayısı 80,1 milyona ulaştı"

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir gelişim gösteren mobil teknolojiler konusunda abonelerin ilgisinin sürdüğünü vurgulayan Turhan, "Geçen yılın sonu itibarıyla mobil abone sayısı 80,1 milyona ulaştı. 4,5G hizmetine abone olanların sayısı ise hizmetin başladığı Nisan 2016'dan itibaren büyük bir hızla artarak yıl sonunda 71,3 milyonu geçti." dedi.

Mobil abone artışının geçen yılın sonunda, bir önceki yıla göre yüzde 3 arttığını belirten Turhan, nüfusa oranlandığında yüzde 99'luk mobil abone yaygınlığını (penetrasyonunu) ifade ettiğini bildirdi.

Turhan, 4,5G hizmetine abone olanların sayısındaki artışın yanı sıra, cihazı ve SIM kartı 4,5G ile uyumlu olan, aktif şekilde 4,5G hizmetini kullanabilen abonelerin sayısının da 40,2 milyona ulaştığına dikkati çekti.

4,5G'nin yayılımıyla 3G abone sayısının 6,6 milyon civarına indiğini anlatan Turhan, "Mobil teknolojilerin bireylerin haberleşmesinin yanı sıra makinelerin birbiriyle haberleşmesi için de kullanılıyor ve Makineler Arası İletişim (M2M) olarak ifade edilen bu hizmet, ülkemizde de giderek büyüyen bir yapıya sahip bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, 2011'de sadece 1,1 milyon olan M2M abone sayısının 2018 sonu itibarıyla yıllık bazda yaklaşık yüzde 16 artarak 5,2 milyonu aştığını belirterek, "Ülkemizin 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçen ilk ülkelerden olma hedefi çerçevesinde, çok daha yüksek hızlar ve daha düşük gecikme sürelerine sahip olan 5G teknolojisiyle mobil teknolojiler, endüstriyel alanda ve hizmet sektörlerinde daha fazla kullanılır hale gelecek. Bu durum ülkemizin ekonomik gelişimine verimlilik artışı sağlayarak önemli faydalar getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Taşınan mobil numara sayısı 2,8 milyonu aştı"

Abonelerin diledikleri zaman kolaylıkla operatörlerini değiştirebilmelerinin hizmet çeşitliliği ve fiyatlar konusunda rekabeti artırdığını, mobil numara taşınabilirliğinin başladığı 2009'dan beri başarıyla uygulandığını anlatan Turhan, 2018 yılı sonunda ulaşılan toplamdaki 123,2 milyon taşıma işleminin bu başarıyı açık şekilde gösterdiğini söyledi. Turhan, 2018 son çeyreğinde taşınan mobil numara sayısının da 2,8 milyonu aştığını dile getirdi.

Avrupa ülkeleri arasında aylık ortalama mobil konuşma süreleri bakımından da daha önceki dönemlerde olduğu gibi Türkiye'nin birinci sıradaki yerini koruduğunu ifade eden Turhan, son çeyrek verilerine göre ülkede aylık ortalama konuşma süresinin 444 dakika olduğunu açıkladı.

Sabit telefon hizmeti alan abone sayısının 2018'de yüzde 3'e yakın artarak geçen yılın sonunda 11,6 milyonu geçtiğini kaydeden Turhan, sabit hizmetlerde abone yaygınlığının yüzde 14,2 olduğunu vurguladı.

Turhan, Türkiye'de en hızlı gelişen elektronik haberleşme hizmetlerinin başında genişbant internet hizmetinin geldiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"2016'da başlayan 4,5G hizmetinin çok daha hızlı mobil internetle vatandaşları tanıştırması ve fiber altyapılara yapılan yatırımlarla fibere ulaşımın daha kolay hale gelmesi neticesinde hem mobil hem sabit genişbant abone sayımız artışını sürdürdü. 2018 yılı sonunda toplam genişbant abone sayımız bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artarak 74,5 milyon oldu. Bu rakam içinde mobil genişbant abone sayısı 61,1 milyona, sabit genişbant internet abone sayısı ise 13,4 milyona ulaştı."

- "Ses trafiği 274,3 milyar dakikaya ulaştı"

Bakan Turhan, sabit genişbant internet abone sayısındaki artış incelendiğinde en yüksek artışın "eve kadar fiber" abone sayısında yıllık bazda yüzde 44,5'lik yükselişle gerçekleştiğini aktararak, abone sayısının 1,5 milyona yaklaştığını söyledi.

Toplam fiber abone sayısının da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 artışla 2,8 milyona ulaştığını dile getiren Turhan, kablo internet abone sayısının 932 bine ve xDSL abone sayısının 9,5 milyona ulaştığını belirtti.

Gelişen altyapılar ve teknolojinin getirdiği yüksek hızların abonelerin daha fazla veri tüketmesi imkanını da sağladığını ve bunun sonucu olarak 2018'daki toplam veri trafiğinin 2017'ye göre yüzde 33 artışla 17,1 milyon terabayta ulaştığını anlatan Turhan, bunun yaklaşık 3,2 milyonunun mobil trafik olduğunu bildirdi.

Mobil veri trafiğindeki artışın yüzde 57'yi geçtiğine işaret eden Turhan, sabit internet abonelerinin veri tüketimlerinin 14 milyon terabayta yaklaşarak bir önceki yıla göre yüzde 28 arttığını ifade etti.

Sabit ve mobil şebekelerinde oluşan ses trafiği konusunda da bilgi veren Turhan, geçen yıl sonunda toplam trafiğin 274,3 milyar dakikaya ulaştığını söyledi.

Bakan Turhan, hem mobil hem de sabit genişbant için olmazsa olmaz konumundaki fiber altyapı uzunluğunun bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 355 bin kilometreye ulaştığını sözlerine ekledi.