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Keser’e kumpas Adnan Oktar’ın işi

Akit TV’ye yönelik karalama kampanyasının arkasından, suç örgütü Adnan Oktar ve adamları çıktı. Afrin’de kahramanca mücadele eden Mehmetçik’e yönelik destek sözlerini kırparak medyaya servis eden ve Ahmet Keser’e dava açılmasını sağlayan Şecaaddin Çelikler ve avukat Gülcan Karakaş’ın, Oktar’ın tetikçileri olduğu tespit edildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:12
Keser’e kumpas Adnan Oktar’ın işi

 ATIF İSKİLİP / İSTANBUL  11 Temmuz’da gözaltına alınan, mal varlıklarına el konulan ve tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderilen Adnan Oktar’ın liderliğini yaptığı “suç örgütü”nün pislikleri saçılmaya devam ediyor. Sunucu Ahmet Keser’in Akit TV’deki programında, Afrin’de destan yazan Mehmetçikleri savunurken kullandığı sözleri kırparak medyaya servis eden ve Keser’in tutuklanması talebiyle hakkında suç duyurusunda bulunan işadamı Şecaaddin Çelikler’in Adnan Oktar’la olan bağlantısı deşifre oldu. İşadamı sıfatıyla Ahmet Keser davasına müdahillik başvurusunda bulunan Şecaaddin Çelikler’in karanlık faaliyetleri, örgüt hakkında başlatılan soruşturma dosyasına girdi. Ticaretten elde ettiği gelirleri örgüte aktardığı saptanan Çelikler’in, Adnan Oktar’ın Kandilli’deki merkezinde düzenli olarak nöbet görevi yaptığı belirlendi. Çelikler, savcılık kararıyla 11 Temmuz’da gözaltına alınmıştı.

AĞABEYİNE DE KELEPÇE

Örgütün sermaye kanadında yer alan Şecaaddin Çelikler’in, ailesindeki tek Adnancı olmadığı belirlendi. Şecaaddin Çelikler’in ağabeyi Serdar Melih Çelikler’in de örgüte mali kaynak sağladığı tespitiyle önce gözaltına alındığı ardından tutuklandığı tespit edildi.

O AVUKAT DA ÖRGÜTTEN

Ahmet Keser hakkında açılan Akit TV’yi susturmaya yönelik davada ‘Adnancı’ Şecaaddin Çelikler’in avukatlığını yapan Gülcan Karakaş’ın da örgütle bağlantısı saptandı. Karakaş’ın, suç örgütünün hukuk işlerinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Oktar’ın adliye koridorlarındaki tetikçisi Gülcan Karakaş, beraberindeki 6 avukatla birlikte tutuklandı. Gazeteci Ahmet Keser’e ‘kelepçe’ isteyen Karakaş, örgüt bağlantısı tespitiyle kelepçelenerek Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Adnan Oktar - odatv ilişkisini deşifre ediyoruz! Odatv'ye sızan Adnancılar...

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:12
  1. Adnan Oktar
  2. Ahmet Keser

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