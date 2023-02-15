  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem’in büyük İstanbul depremi hazırlığı olay oldu! İşte İmamoğlu’nun o açıklaması

Muhalefetin karşı çıktığı Şehir hastaneleri büyük yük aldı!

Teşkilat başrolünü deprem bölgesinde çileden çıkaran olay: Yazık ya bir susun

Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi: Hazine karşılayacak! Açıklaması

Enkaz altında kalan gencin 'son' diye çektiği video tüyleri diken diken etti!

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar! 'Deliller toplanmadan enkaz kaldırılmayacak'

Borsa İstanbul Grubu duyurdu! Çalışan herkes deprem sonrası depremzedelerin ihtiyaçlarını planlı ulaştırdı!

Lanet olsun sizin kirli siyasetinize

“Halk öfkesini umuyorlardı, “tekbiri duyunca tozuttular!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İftiralarını milletim affetmeyecek!
Spor Keşanspor'dan 100 bin TL destek
Spor

Keşanspor'dan 100 bin TL destek

Keşanspor, 100 TL'yi yaşam konteyneri kampanyasına bağışladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 13:09:00 -
Keşanspor'dan 100 bin TL destek

Edirne ekibi Keşanspor, depremzedelere yardım için topladıkları 100 bin TL'yi, Galatasaray ve AFAD iş birliğindeki yaşam konteyneri kampanyasına yatırdıklarını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen depremler sonrasında spor camiasından da bölgeye destekler sürüyor. Edirne temsilcisi Keşanspor da depremzedeler için topladıkları 100 bin TL'yi Galatasaray ve AFAD iş birliğindeki yaşam konteyneri kampanyasına yatırdıklarını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray ve AFAD iş birliğindeki yaşam konteyneri kampanyasına destek veren hayırsever bağışçılarımıza teşekkürler. Yardımlarınız yerine ulaştı. Bugün 100 bin TL’nin banka havalesini gerçekleştirdik. Birlikte başaracağız, bu zor günleri aşacağız" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23