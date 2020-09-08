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Aktüel Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın intihar saldırısında 2 polis yaralandı
Aktüel

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın intihar saldırısında 2 polis yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 18:47:19 -
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın intihar saldırısında 2 polis yaralandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçleri ile terör örgütü DEAŞ mensupları arasında çıkan çatışmada bir intihar eylemcisinin üzerindeki düzeneği patlatması sonucu 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güney batısındaki Raşad nahiyesi yakınında operasyon yürüten federal polis gücü ile DEAŞ mensupları arasında çatışma çıktığını söyledi.

Çatışma sırasında bir terör eylemcisinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini aktaran Kemal, olayda 2 polisin yaralandığını ifade etti.

Kemal, olaydan sonra operasyonunu genişleten federal polis gücünün kırsal bölgede terör örgütüne ait 5 adet havan topu ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini aktardı.

DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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