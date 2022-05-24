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Dünya Kerkük’te terör örgütü DEAŞ saldırısı: 3'ü polis 5 ölü
Dünya

Kerkük’te terör örgütü DEAŞ saldırısı: 3'ü polis 5 ölü

Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü polis toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 01:05:00 - 2022-05-24 01:13:00

Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü polis toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Irak’ta terör örgütü DEAŞ silahlı saldırı düzenledi. Kerkük’e bağlı Taze ilçesinde düzenlenen saldırıda 3’ü polis toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, teröristlerin Taze ilçesine bağlı Sami el-Asi köylerinde buğday tarlalarını ateşe verdiğini ve yangını söndürmek için bölgeye gelen güvenlik güçleri ve köylülere ateş açtığını ifade etti.

Teröristleri yakalamak için çalışma başlatıldı

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, teröristleri yakalamak için çalışma başlatıldı. Teröristlerin ateşe verdiği tarım alanlarına ise itfaiye ekipleri müdahale etti.

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