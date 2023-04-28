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Dünya Kerem Beşiktaş maçına özel hazırlanıyor
Dünya

Kerem Beşiktaş maçına özel hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-28 14:47:00 -
Kerem Beşiktaş maçına özel hazırlanıyor

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş derbisine özel frikik çalıştığı, hocası Okan Buruk'un da faul almaları durumunda Kerem'e öncelik tanıyacağı öğrenildi.

Performansıyla Beşiktaş derbisine damgasını vurmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, Florya'da idmanlardan sonra ekstra duran top çalışmaları yapıyor.

Alanyaspor deplasmanında harika bir frikik golüne imza atan genç yetenek, antrenmanlarda da serbest vuruşlar üzerine yoğunlaşarak kendisini geliştirmeye çalışıyor.

Oliveira ile birlikte duran topları değişmeli olarak kullanan Kerem, Beşiktaş karşısında tehlikeli bölgede kazanılacak frikikte meşin yuvarlağın başına geçen isim olmaya kararlı. Okan Buruk'un da önceliği bu kez Kerem'e tanıyacağı öğrenildi.

Antrenmanlarda sıkı çalışmasını sürdüren Kerem Aktürkoğlu ise Beşiktaş derbisinde frikikten gol atacağına inandığını söyledi.

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