Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı hareket! Helal olsun sana...
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Hicr Suresi'nin 9. ayetini paylaştı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Hicr Suresi'nin 9. ayetini paylaştı.
Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı.
Yaşanan olay sonrası tepkiler sürerken Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu da sessiz kalmadı.
Yıldız futbolcu Instagram hesabından Hicr Suresi'nin 9. ayetini paylaştı.
"Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz."