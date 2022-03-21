Kerem Aktürkoğlu'na şimdi de Bundesliga'dan geliyorlar

Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. Milli yıldıza Fransızların ardından Almanlar da talip oldu.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyete rağmen ilk golün başlangıcında yaptığı hareketlerle ve maç boyunca bitmek bilmeyen enerjisiyle taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanan genç yıldız için tüm ligler oyuncunun peşine düştü...

Performansıyla takımın en dikkat çeken oyuncusu olmayı başaran genç yıldız için ciddi talipler ortaya çıkarken, en istekli olan ekip Lyon olarak öne çıkıyor.

Bir diğer talip ise Fransız ekibi Marsilya.... Marsilya'da bizzat Başkan Longoria'nın Kerem'i istediği öğrenildi.

Öte yandan Kerem yarışına son dönemde Saint Etienne ve Nice'in de katıldığı iddiası ise ortalığı şenlendirdi.

Tüm bu haberler, en çok sarı-kırmızılı yönetimi oldukça mutlu etti. Çünkü Freiburg ile Stuttgart'ın da Kerem'e yoğun ilgisi var.