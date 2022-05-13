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Spor Kerem Aktürkoğlu'na Lyon'dan ilk teklif!
Spor

Kerem Aktürkoğlu'na Lyon'dan ilk teklif!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için Lyon'dan ilk teklif geldi. Lyon'un 7 milyon euroluk teklifini Galatasaray reddetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 14:51:00 -
Kerem Aktürkoğlu'na Lyon'dan ilk teklif!

Galatasaray bu sezon tarihinin en kötü sezonunu geçirdi. Sarı-kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de oynadıkları 36 maçta 13 galibiyet 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçlarla Galatasaray, 48 puanla 13. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda bu kötü gidişe rağmen bazı oyuncuların üstün performansı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Bu oyuncuların başında ise Kerem Aktürkoğlu geliyor. Fransız kulübü Olimpik Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

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