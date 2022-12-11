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Spor Kerem Aktürkoğlu sonunda bitti! Karar verildi...
Spor

Kerem Aktürkoğlu sonunda bitti! Karar verildi...

Galatasaray iç transferde hız kesmiyor. Sarı-Kırmızılıar, yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 11:52:00 -
Kerem Aktürkoğlu sonunda bitti! Karar verildi...

Galatasaray iç transferde hız kesmiyor. Sarı-Kırmızılıar, yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün ardından kulüple sözleşme görüşmelerine başlayan Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde zamlı mukaveleye imza atması bekleniyor.

21 kat artış yapılacak

Tıpkı Yunus'ta olduğu gibi Kerem'in de yıllık kazancının birkaç sezonluk planlama çerçevesinde 18 milyon lira bandına çekilmesi gündemde.

Şu anda yılda 8 milyon TL garanti ücret alan yıldız futbolcunun maaşı 1 yıl içinde yaklaşık 21 kat artmış olacak.

Kerem, geçtiğimiz sezon sözleşme imzalamadan önce 850 bin TL'ye oynuyordu.

5 yıllık yeni sözleşmeye imza atan genç kanatın maaşı 8 milyon TL'ye çıkarılmıştı.

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