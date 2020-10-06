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Aktüel Kenya'daki ulusal parkta kapanlara yakalanan 3 aslan telef oldu
Aktüel

Kenya'daki ulusal parkta kapanlara yakalanan 3 aslan telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:19:59 -
Kenya'daki ulusal parkta kapanlara yakalanan 3 aslan telef oldu

İSTANBUL (AA) - Kenya'da Masai Mara Ulusal Parkı'nda, avcılar tarafından kurulan vahşi hayvan kapanlarına takılan 3 aslan telef oldu.

Mara Yırtıcı Hayvan Koruma Programı, sosyal paylaşım platformu Facebook'tan yaptığı açıklamada, vahşi hayvan eti elde etmek için parkın farklı bölgelerine tuzaklar kuran avcıların, 3 aslan, 4 sırtlan ve 1 antilobun telef olmasına yol açtığı aktarıldı.

Bir antilobun tuzağa takılması sonrası diğer canlıların bu mıntıkaya geldiğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, üzücü olayın araştırıldığı ve tüm kapanların temizlenmesi için çalışma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, çalışanların parktan her yıl binlerce tuzağı kaldırdığı hatırlatılarak, hayvan leşlerinin fotoğrafları da paylaşıldı.

Avcılık ve doğal yaşam alanlarının küçülmesi sonrası ülkede sadece 2 bin aslanın kaldığı belirtiliyor.

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