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Aktüel

Kenya’da onlarca kişi karantina merkezinden kaçtı

2020-04-22 10:45:49 -
Kenya’da onlarca kişi karantina merkezinden kaçtı

İSTANBUL (AA) - Kenya’nın başkenti Nairobi’de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden onlarca kişinin firar ettiği bildirildi.

Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülerde, Kenya Medikal Eğitim Koleji’nde kalan çok sayıda kişinin çantalarıyla birlikte tesisin duvarlarından atlayarak kaçtığı görüldü.

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, sabah saatlerinde katıldığı radyo programında, hadiseyi doğrulayarak halk sağlığını tehdit eden bu kişilerin gözaltına alınacağını söyledi.

Kenyatta, tesisten kaçanların kimliğinin hükümet tarafından bilindiğine işaret etti.

Yerel medyada kaçanların sayısının 50’yi bulduğu aktarıldı.

Şimdiye kadar ülkede 296 kişiye virüs bulaşırken, 14 kişi de hayatını kaybetti.

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