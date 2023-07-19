Kenya'da 148 öğrenci sudan zehirlendi

Kenya'nın Eski Nyanza eyaletine bağlı Nyamira ilçesinde bulunan kız ortaokulunda 148 öğrenci içtikleri su sebebiyle zehirlendi. Öğrenciler tedavi altına alındı.

Kenya'nın eski bir eyaleti olan Nyanza Eyaletine bağlı olan Nyamira ilçesindeki Ikonge Kız Ortaokulunda zehirlenme vakası yaşandı.

Meydana gelen zehirlenme olayı ile ilgili yetkililerden yapılan bilgilendirmede 148 öğrencinin karın ve alt karın ağrısından şikayetçi oldukları, bu durum üzerine tedavi için hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Öğrencilerin durumunun kritik olmadığı ve hastanedeki tedavilerin sürdürüldüğü kaydedildi. (İLKHA)

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