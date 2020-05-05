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Yerel

Kentte ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan otobüs dehşet saçtı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otobüs, park halindeki 2 otomobil ve motosiklete çarptı. Otomobillerden biri ise çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırımdaki ağaca çarptı. Yaşanan kaza sonucu ortalık savaş alanına dönerken ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:49:00 - 2020-05-05 14:51:04
Kentte ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan otobüs dehşet saçtı

Denizli’de kontrolden çıkan otobüs, park halindeki 2 otomobil ve motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri çaptığı kaldırımdaki ağacı yıkarak durabildi.

Otobüs kontrolden çıktı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü İbrahim G. idaresindeki 20 BL 735 plakalı otobüsün sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs kontrolden çıktı. Otobüs park halindeki 20 ABJ 508 ve 20 H 7558 plakalı otomobiller ile 20 BHE 71 plakalı motosiklete çarptı.

Savrulan otomobil ağaca çarptı

Çarpmanın etkisiyle savrulan 20 ABJ 508 plakalı otomobil kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza maddi hasarla atlatılırken, kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

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