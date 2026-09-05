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Dünya ABD heyeti Rusya’da! Moskova ve Kiev’den kritik saldırı kararı
Dünya

ABD heyeti Rusya’da! Moskova ve Kiev’den kritik saldırı kararı

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ABD heyeti Rusya’da! Moskova ve Kiev’den kritik saldırı kararı

Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi trafiği hızlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Rusya’da müzakerelere başlamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Moskova’ya yönelik saldırılara ara vereceklerini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce Rus ordusuna 3 gün boyunca Kiev’i vurmama talimatı vermişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gözler bir kez daha diplomasi masasına çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Rusya’ya gitmesiyle birlikte Moskova ve Kiev’den dikkat çeken karşılıklı adımlar geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD heyetinin Rusya’daki temasları devam ederken Moskova’ya yönelik saldırıları geçici olarak durduracaklarını duyurdu.

ZELENSKİY: MOSKOVA’YA SALDIRMAYACAĞIZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Witkoff ve Kushner’in Rusya’da müzakerelere başladığını belirterek diplomatik temasların sürdüğü kentlere yönelik hava saldırılarının durdurulmasına hazır olduklarını bildirdi.

Zelenskiy, “Müzakere sürecine dahil olan kentlere yönelik hava saldırılarına ara verilmesi rejimine uymaya hazırız. Bugün, yarın ve pazartesi Moskova'ya yönelik saldırılardan kaçınacağız. Rusların da Kiev'e yönelik saldırılardan kaçınmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Böylece Ukrayna yönetimi, Moskova’ya yönelik saldırılara üç günlük ara verme kararı aldı.

PUTİN DE KİEV İÇİN TALİMAT VERMİŞTİ

Zelenskiy’nin açıklamasından önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den de benzer bir karar gelmişti.

Putin, ABD’li temsilcilerin Rusya ziyareti kapsamında Rus ordusuna üç gün boyunca Kiev’e saldırı düzenlememe talimatı vermişti.

Karşılıklı kararlarla birlikte ABD heyetinin diplomatik temasları sürerken Moskova ve Kiev arasında fiilî bir saldırı molası ortaya çıktı.

ABD HEYETİNİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ KİEV’DE SÜRECEK

Zelenskiy, Ukrayna’nın diplomatik alanda da “yüzde 100 güçlü ve etkili” olması gerektiğini belirterek görüşmelerin bir sonraki durağının Kiev olacağını açıkladı.

ABD heyetinin katılımıyla Kiev’de gerçekleştirilecek diplomatik temasların planının onaylandığını bildiren Zelenskiy, Ukrayna yönetiminin müzakere sürecine katılımını sürdüreceğinin mesajını verdi.

ABD temsilcileri Witkoff ve Kushner’in Moskova temaslarının ardından Kiev’de gerçekleştirilecek görüşmeler, savaşın geleceği açısından kritik önem taşıyor.

GÖZLER MOSKOVA-KİEV HATTINDA

Putin’in Kiev’e, Zelenskiy’nin ise Moskova’ya yönelik saldırılara üç gün ara verilmesi yönündeki kararları, diplomatik girişimlerin sahaya ilk yansıması olarak dikkat çekti.

Şimdi gözler ABD heyetinin Rusya’daki görüşmelerinden çıkacak sonuçlara ve ardından Kiev’de yapılacak temaslara çevrildi.

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