Kenevir Araştırma Enstitüsü kurulmalı MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü kurulmalıdır” açıklamasında bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, uyuşturucu seviyesi düşük ‘Endüstriyel Türk Keneviri’ tohumu üretilmesi gerektiğini kaydederek, “Çiftçiler bu konuda bilinçlendirilmeli, teşvik edilmeli. Tüm bu süreçlerin takibi ve planlı bir şekilde ilerleyebilmesi için bir Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü kurulmalıdır” dedi.

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