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Kenevir Araştırma Enstitüsü kurulmalı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü kurulmalıdır” açıklamasında bulundu.

19 Ocak 2019 Cumartesi 10:14
Kenevir Araştırma Enstitüsü kurulmalı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, uyuşturucu seviyesi düşük ‘Endüstriyel Türk Keneviri’ tohumu üretilmesi gerektiğini kaydederek, “Çiftçiler bu konuda bilinçlendirilmeli, teşvik edilmeli. Tüm bu süreçlerin takibi ve planlı bir şekilde ilerleyebilmesi için bir Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü kurulmalıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 10:14
  1. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  2. Türk Keneviri Araştırma Enstitüsü
  3. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  4. Endüstriyel Türk Keneviri
  5. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

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