0553 313 94 23

Kendine güvenin önemi

Tarih, başarılı olmuş insanları, başarıya ulaşmadan önce büyük engellerle yüz yüze geldiklerini göstermiştir. Bu insanların başarılı olmalarının nedeni kendilerine güvenmeleridir.

17 Mart 2019 Pazar 11:33
Kendine güvenin önemi

Kendine güvendiğinden dolayı dünya; iki bacağını kaybedip tahta ve takma bacakla maraton koşan, sadece sol ayağının çatal parmaklarıyla bir şaheser yazan, gözleri görmediği halde ülkesinin en başarılı motor tamircisi olan, kekeme olmasına rağmen dünyanın en güzel konuşmacılarından biri olan, elleri olmadığı için kalemi ağzına veya ayak parmaklarına alıp harika tablolar yapan kişiler görmüşüzdür. Tarih, başarılı olmuş insanları, başarıya ulaşmadan önce büyük engellerle yüz yüze geldiklerini göstermiştir. Bu insanların başarılı olmalarının nedeni kendilerine güvenmeleridir. Kendi içinizdeki doğruluğa inanın ve kendinize güvenin. Hayatınızdaki engellerden korkmayın. Her engel bir fırsattır aslında. Başarısızlık, başarılı olmak için. Kalp kırıklığı, mutlu olmak için. Hastalık, iyileşmek için. Nefret, sevmek için. Suç, bağışlamak için.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:33
  1. Kendine güven
  2. takma bacak
  3. Kalp kırıklığı
  4. kekeme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı
    1. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    2. Bakan Selçuk açıkladı: Yeni yönetim..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart..
    4. Aracın içerisinde sevgilisini vurup..
    5. Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden..
    6. Gaziantep'te ''torbacı'' operasyonu
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de..
    8. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    9. Demirle tutturulan jeneratörü kağıt..
    10. Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu:..
    11. HAK-İŞ Başkanı Arslan, Çanakkale Deniz..
    12. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    13. İstanbul'da facia: 2 defineci göçük..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale..
    15. Batman’da Uluslararası Yarı Maraton..
    16. Kaymakam Öztürk’ten ’18 Mart’ mesajı
    17. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda'da kritik..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    19. "Yeni Zelanda'da, Çanakkale'deki..
    20. "Kars'ı hiçbir zaman İstanbul'dan..
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu