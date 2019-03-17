Kendine güvenin önemi

Kendine güvendiğinden dolayı dünya; iki bacağını kaybedip tahta ve takma bacakla maraton koşan, sadece sol ayağının çatal parmaklarıyla bir şaheser yazan, gözleri görmediği halde ülkesinin en başarılı motor tamircisi olan, kekeme olmasına rağmen dünyanın en güzel konuşmacılarından biri olan, elleri olmadığı için kalemi ağzına veya ayak parmaklarına alıp harika tablolar yapan kişiler görmüşüzdür. Tarih, başarılı olmuş insanları, başarıya ulaşmadan önce büyük engellerle yüz yüze geldiklerini göstermiştir. Bu insanların başarılı olmalarının nedeni kendilerine güvenmeleridir. Kendi içinizdeki doğruluğa inanın ve kendinize güvenin. Hayatınızdaki engellerden korkmayın. Her engel bir fırsattır aslında. Başarısızlık, başarılı olmak için. Kalp kırıklığı, mutlu olmak için. Hastalık, iyileşmek için. Nefret, sevmek için. Suç, bağışlamak için.