Kendi elleriyle pişirdi! Tandır ekmeği özlemi kilometrelerce yol yaptırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Fırat Koçyiğit, memleketi Bayburt’a giderek uzun süredir özlemini çektiği tandır ekmeğini yaptı.
Bayburt’a kış hazırlıkları için gelen Fırat Koçyiğit, bağ ve bahçe işlerini tamamladıktan sonra bu kez tandırın başına geçti.
Aslen Çalıdere köyünden olan Koçyiğit, hazırladığı hamurları tandırda tek tek pişirdi. Pişirdiği ekmeklerin sıcak sıcak tadına bakan Koçyiğit, bir kısmını da Bursa'ya götürmek üzere ayırdı. Ekmeklerini ayran eşliğinde afiyetle yiyen Koçyiğit, uzun süredir canının çektiği tandır ekmeği özlemini memleketinde giderdi.
Tandır ekmeği için hazırlanan hamur açıldıktan sonra tandırın iç yüzeyine yapıştırılıyor. Kızgın tandırın ısısıyla pişen ekmekler, yüzeyi kızardığında özel bir aparat yardımıyla çıkarılıyor. Bayburt'ta geleneksel yöntemlerle hazırlanan tandır ekmeği, kendine özgü lezzetiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.