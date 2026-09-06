Dalaman’daki orman yangını kontrol altında
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Muğla’nın Dalaman ilçesi Bozbel mevkisinde gece saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından sabah kontrol altına alındı.
Muğla’nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını ekipleri alarma geçirdi.
Yıldırım kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın, ulaşımın güç olduğu bir bölgede çıktı. Bu nedenle ekipler yangın alanına ulaşmakta zorluk yaşadı.
Hafif şiddetteki rüzgarın etkili olduğu bölgede, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahale etti. Gece boyunca sürdürülen çalışmaların ardından yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.