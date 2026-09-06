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Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı! Aziz Yıldırım'dan Halil Umut Meler tepkisi: Dayak yiyen hakemi sahaya sürerseniz olacağı bu! Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak… Bitki uzmanları formülü açıkladı: Saksı dibine yarım bardak dökün: Etkisi müthiş! Kilosu 5 bin ile 10 bin lira arasında Şırnak yaylalarında yapılıyor yüzde yüz organik Filo Jet faciasında şok bilirkişi raporu: Tam bir denetimsizlik ve ihmal zinciri 30 Haziran 2027'de bitiyor... Mert Müldür Fenerbahçe'den bedava ayrılacak gibi duruyor 33 yaşındaki Lukaku ne alaka? Fenerbahçe'de Vlahovic tepkisi: Neden almadınız! Elleriyle güneşin altına diziyorlar: Kilosu 300 liradan satılıyor! Tarım Kredi’den 658 bin üreticiye destek
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Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

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Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Kilo vermek ile ilgili her defasında farklı yorumlar masaya yatırılır...

#1
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Güne nasıl başladığınız, gün boyu enerjinizi ve motivasyonunuzu etkilediği gibi kilo verme sürecinde de önemli rol oynuyor. Özellikle sabah 09.00'dan önce yapacağınız bu 4 alışkanlık, sağlıklı şekilde zayıflamanıza destek olabilir. İşte detaylar…

#2
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Peki, sabah gözlerinizi açtığınızda ilk olarak ne yapmalısınız? Uzman diyetisyenlere göre güne başlarken uygulayabileceğiniz 4 etkili adım…

#3
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

1.UYKU SÜRENİZİ İYİ AYARLAYIN Güne erken başlamak faydalı gibi görünse de yeterince uyumamak, kilo verme sürecini olumsuz etkileyebilir.

#4
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Diyetisyen Mandy Enright, "Yetersiz uyku iştah artışına, kötü beslenme seçimlerine ve daha fazla kalori alımına yol açar" diyor.

#5
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Bir araştırmaya göre, az uyuyan kişiler günde yaklaşık 100 kalori daha fazla yaksa da 250 kalori daha fazla tüketiyor. Bu da gün sonunda yaklaşık 150 kalorilik fazlalığa yol açıyor.

#6
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Üstelik yetersiz uyku, tatlı ve yağlı yiyeceklere olan isteği de artırabilir. 2. GÜNE HER DAİM BİR BARDAK SU İLE BAŞLAYIN Sabahları birçok kişi ilk olarak kahve makinesine yönelir. Ancak, uyandığınız gibi öncelikli olarak bir bardak su içmek, hem sizi hem de vücudunuzu uyandırarak kilo kontrolüne katkı sağlar.

#7
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Melissa Mitri'ye göre uyandıktan sonraki ilk 30 dakika içinde içilen bir bardak su metabolizmayı harekete geçirerek sindirimin desteklenmesine katkı sağlar ve susuzluk hissiyatının açılık hissiyatıyla karıştırılmasını önler.

#8
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Bonnie Taub-Dix ise, yemeklerden önce su içmenin tokluk hissi yarattığını ve bu durumun da daha az yemek yemeye yardımcı olduğunu söylüyor.

#9
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Bu alışkanlığı kazanmak için ise gece yatmadan önce yatağınızın yanına bir bardak su koyabilir ve sabah uyandığınız gibi içebilirsiniz.

#10
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

3.KAHVALTIDA PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİN Kahvaltıyı geçiştirmek ya da sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenmek gün içerisinde daha fazla acıkmanıza yol açabilir.

#11
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Mitri, "Protein açısından zengin bir kahvaltı rutini, gün boyu daha tok hissetmenizi sağlar ve aşırı yeme eğilimini azaltır" diyor.

#12
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Protein, iştahı artıran hormonları azaltırken tokluk hissini artıran hormonları tetikler. Yumurta, süzme yoğurt, kefir, kuruyemişler ve hatta baklagiller protein açısından zengin kahvaltı seçeneklerindendir.

#13
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Önceden hazırlanabilen bir smoothie de pratik ve sağlıklı bir tercih olabilir.

#14
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

4.GÜNE EGZERSİZ İLE ENERJİK BAŞLAYIN Günün erken saatlerinde yapılan egzersiz, yağ yakımını desteklemek ve metabolizmayı hızlandırmak açısından oldukça etkilidir.

#15
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Yapılan bir araştırmada, sabah egzersizi yapan bireylerin, günün ilerleyen saatlerinde yapanlara göre daha düşük vücut kitle indeksine ve daha ince bel çevresine sahip olduğu ortaya çıkmış.

#16
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Üstelik gündüz yapılan spor, gün boyu daha sağlıklı besin tercihleri yapmayı da teşvik ediyor. Sabah yapılan egzersizlerin uyku düzeninize de olumlu katkı sağladığı, böylece kilo verme sürecini dolaylı olarak desteklediği belirtiliyor.

#17
Foto - Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Sabahları yapacağınız pratik ve etkili adımlarla hem gününüze enerji katabilir hem de kilo verme hedefinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

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