Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…
Kilo vermek ile ilgili her defasında farklı yorumlar masaya yatırılır...
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Kilo vermek ile ilgili her defasında farklı yorumlar masaya yatırılır...
Güne nasıl başladığınız, gün boyu enerjinizi ve motivasyonunuzu etkilediği gibi kilo verme sürecinde de önemli rol oynuyor. Özellikle sabah 09.00'dan önce yapacağınız bu 4 alışkanlık, sağlıklı şekilde zayıflamanıza destek olabilir. İşte detaylar…
Peki, sabah gözlerinizi açtığınızda ilk olarak ne yapmalısınız? Uzman diyetisyenlere göre güne başlarken uygulayabileceğiniz 4 etkili adım…
1.UYKU SÜRENİZİ İYİ AYARLAYIN Güne erken başlamak faydalı gibi görünse de yeterince uyumamak, kilo verme sürecini olumsuz etkileyebilir.
Diyetisyen Mandy Enright, "Yetersiz uyku iştah artışına, kötü beslenme seçimlerine ve daha fazla kalori alımına yol açar" diyor.
Bir araştırmaya göre, az uyuyan kişiler günde yaklaşık 100 kalori daha fazla yaksa da 250 kalori daha fazla tüketiyor. Bu da gün sonunda yaklaşık 150 kalorilik fazlalığa yol açıyor.
Üstelik yetersiz uyku, tatlı ve yağlı yiyeceklere olan isteği de artırabilir. 2. GÜNE HER DAİM BİR BARDAK SU İLE BAŞLAYIN Sabahları birçok kişi ilk olarak kahve makinesine yönelir. Ancak, uyandığınız gibi öncelikli olarak bir bardak su içmek, hem sizi hem de vücudunuzu uyandırarak kilo kontrolüne katkı sağlar.
Melissa Mitri'ye göre uyandıktan sonraki ilk 30 dakika içinde içilen bir bardak su metabolizmayı harekete geçirerek sindirimin desteklenmesine katkı sağlar ve susuzluk hissiyatının açılık hissiyatıyla karıştırılmasını önler.
Bonnie Taub-Dix ise, yemeklerden önce su içmenin tokluk hissi yarattığını ve bu durumun da daha az yemek yemeye yardımcı olduğunu söylüyor.
Bu alışkanlığı kazanmak için ise gece yatmadan önce yatağınızın yanına bir bardak su koyabilir ve sabah uyandığınız gibi içebilirsiniz.
3.KAHVALTIDA PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİN Kahvaltıyı geçiştirmek ya da sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenmek gün içerisinde daha fazla acıkmanıza yol açabilir.
Mitri, "Protein açısından zengin bir kahvaltı rutini, gün boyu daha tok hissetmenizi sağlar ve aşırı yeme eğilimini azaltır" diyor.
Protein, iştahı artıran hormonları azaltırken tokluk hissini artıran hormonları tetikler. Yumurta, süzme yoğurt, kefir, kuruyemişler ve hatta baklagiller protein açısından zengin kahvaltı seçeneklerindendir.
Önceden hazırlanabilen bir smoothie de pratik ve sağlıklı bir tercih olabilir.
4.GÜNE EGZERSİZ İLE ENERJİK BAŞLAYIN Günün erken saatlerinde yapılan egzersiz, yağ yakımını desteklemek ve metabolizmayı hızlandırmak açısından oldukça etkilidir.
Yapılan bir araştırmada, sabah egzersizi yapan bireylerin, günün ilerleyen saatlerinde yapanlara göre daha düşük vücut kitle indeksine ve daha ince bel çevresine sahip olduğu ortaya çıkmış.
Üstelik gündüz yapılan spor, gün boyu daha sağlıklı besin tercihleri yapmayı da teşvik ediyor. Sabah yapılan egzersizlerin uyku düzeninize de olumlu katkı sağladığı, böylece kilo verme sürecini dolaylı olarak desteklediği belirtiliyor.
Sabahları yapacağınız pratik ve etkili adımlarla hem gününüze enerji katabilir hem de kilo verme hedefinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.
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