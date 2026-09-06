Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak…

Üstelik yetersiz uyku, tatlı ve yağlı yiyeceklere olan isteği de artırabilir. 2. GÜNE HER DAİM BİR BARDAK SU İLE BAŞLAYIN Sabahları birçok kişi ilk olarak kahve makinesine yönelir. Ancak, uyandığınız gibi öncelikli olarak bir bardak su içmek, hem sizi hem de vücudunuzu uyandırarak kilo kontrolüne katkı sağlar.