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Yerel Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı
Yerel

Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı

Yeniakit Publisher
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Metrobüste ölümü hatırlatıp yolculara tebliğde bulunan bir vatandaş, Kemalist olarak tanımlanan bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Araya giren genç, Kemalist olarak tanımladığı kişiye tepki göstererek, “Niye rahatsız oluyorsun ki? Sen ne bağırıyorsun adama. Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye” dedi.

Metrobüste ölümü hatırlatıp yolculara tebliğde bulunan bir vatandaş, Kemalist olarak tanımlanan bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Araya giren genç, Kemalist olarak tanımladığı kişiye tepki göstererek, “Niye rahatsız oluyorsun ki? Sen ne bağırıyorsun adama. Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye” dedi.

Sarıklı ve cübbeli bir vatandaş, metrobüste seyir halindeyken, "Bir gün öleceğiz, kabre gireceğiz, tek başımıza kalacağız. Sevdiklerimiz arkamızdan gözyaşı dökecek. Bizleri elleriyle kabire bırakacak. Allah'tan başka hiçbir yardımcımızın olmayacağını asla unutmayalım. Rabbimizin davetlerine icabet edelim.” sözleriyle diğer yolculara tebliğde bulundu.

 

“KEMALİSTLER NE YAPTI BU ÜLKEYE!”

O esnada sarı tişörtlü bir başka kişi, "Onları sen mi anlatacaksın? Kimse bilmiyor da sen mi anlatacaksın?" diyerek Allah’ın kelamını tebliğ eden vatandaşı susturmaya girişiminde bulundu. Tebliğ anlarını ve tebliğden rahatsız olan kişinin tepkisini cep telefonu kamerasına kaydeden başka bir yolcu ise, “Niye rahatsız oluyorsun ki? Sen ne bağırıyorsun adama. Duyma o zaman, bana anlatıyor. Otobüslerin halini görüyorsun, O solcu geçinen Kemalistler ne yaptı bu ülkeye” diyerek tepkisini gösterdi.

İki yolcu arasında başlayan tartışma tebliğden rahatsız olan kişinin metrobüsten inmesi ve diğer yolcuların da araya girmesiyle büyümedi.

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Yorumlar

Asım keskin

Ey akit editörü.  Mantık yurutekim, o adamın yerinde bir kemalist olsaydı ve kemalizmi anlatsaydi tepkiniz ne olurdu. Toplu taşıma araçları ne bir camiidir ne de bir gösteri alanıdır. Orada herkes bira an önce evine coluvuna çocuğuna yetişmek için saniyeleri sayiyoro. Biraz akıl ve ferasete davet ediyorum. 
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