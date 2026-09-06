Asırlık gelenek sürüyor! Kazanlar kışlık bulgur için kaynıyor

Temizlenen buğdaylar, bulgur haline getirilmek üzere çekiliyor. Geçmişte mahallelerde bulunan değirmenlerde gerçekleştirilen bu işlem, günümüzde bu değirmenlerin eski işlevini kaybetmesi nedeniyle daha çok un ve tahıl işleme fabrikalarında yapılıyor. Çekilen bulgur, kullanım amacına göre pilavlık veya köftelik olarak hazırlanıyor. Bazı aileler ise elde ettikleri bulguru doğrudan evlerinde tüketiyor.