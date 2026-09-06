Canlı yayında öyle ağır ifadeler kullandı ki... 'İrfan Can jübilesini yaptı' Fenerbahçeliler şaştı kaldı!

Derbi için İlker Yağcıoğlu ayrıca şunları kaydetti, “İlerleyen dakikalarda çok daha fazla gördük. Kerem de ikinci forvet gibi oynayınca iş Kante ve Guendouzi'ye kaldı o koca alanda ve yeterli performansı mümkün değil gösteremezlerdi. Muriqi'i çıkardı Lukaku'yu aldı, Oğuz'u çıkardı Nene'yi aldı ve teslim bayrağını çekti. Lukaku hiç hazır değil. Böylesine diri biri Beşiktaş'a karşı ne top tutabildi, ne pozisyon üretebildi. Fenerbahçe'nin hücum performansı tamamen bitti. Oyuncuların bireysel performanslarıyla bir şeyler üretmeye çalıştı. 4 maç 2 mağlubiyet. Hiç beklenilen bir durum değil. Benim gözümde bir test maçıydı, maalesef Fenerbahçe bu testi geçemedi.”