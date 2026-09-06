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Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı! Aziz Yıldırım'dan Halil Umut Meler tepkisi: Dayak yiyen hakemi sahaya sürerseniz olacağı bu! Uyku, yemek ve daha nicesi... Her sabah 9’dan önce sadece bir bardak… Bitki uzmanları formülü açıkladı: Saksı dibine yarım bardak dökün: Etkisi müthiş! Kilosu 5 bin ile 10 bin lira arasında Şırnak yaylalarında yapılıyor yüzde yüz organik Filo Jet faciasında şok bilirkişi raporu: Tam bir denetimsizlik ve ihmal zinciri 30 Haziran 2027'de bitiyor... Mert Müldür Fenerbahçe'den bedava ayrılacak gibi duruyor 33 yaşındaki Lukaku ne alaka? Fenerbahçe'de Vlahovic tepkisi: Neden almadınız! Elleriyle güneşin altına diziyorlar: Kilosu 300 liradan satılıyor! Tarım Kredi’den 658 bin üreticiye destek
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Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’de yarın sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

#1
Foto - Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Giresun’un doğu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize il geneli ve Artvin’in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#2
Foto - Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı!

Olumsuzluklara karşı tedbir Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

#3
Foto - Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı!

Vatandaşların söz konusu risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

#4
Foto - Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı!

Yayımlanan uyarının 07 Eylül saat 06.00’da başlayıp 23.59’da sona ereceği bildirildi.

#5
Foto - Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı!

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