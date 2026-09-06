Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji, Doğu Karadeniz’de yarın sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Meteoroloji, Doğu Karadeniz’de yarın sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Giresun’un doğu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize il geneli ve Artvin’in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Olumsuzluklara karşı tedbir Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.
Vatandaşların söz konusu risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Yayımlanan uyarının 07 Eylül saat 06.00’da başlayıp 23.59’da sona ereceği bildirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23