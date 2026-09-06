İsrail'de bir polis, başka bir polisi vurdu

İsrail polisi, Netanya'nın Kiryat Hasharon Mahallesi'nde cumartesi akşamı polise ateş açan 20 yaşındaki Sınır Polisi mensubunun vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Polis, hayatını kaybeden kişinin Netanya'da yaşayan ve zorunlu askerlik görevini Sınır Polisi bünyesinde yapan Çavuş David Hoyer Amrani olduğunu bildirdi.

Olayın koşullarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Amrani, silahlı saldırıdan önce uzun namlulu bir silah taşırken görüntülendi. İlk değerlendirmelerde, çatışmalara bağlı bir travma yaşıyor olabileceği öne sürüldü. Ancak Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Dairesi, Amrani'nin travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle daire tarafından tedavi edilmediğini ve bu durumu yaşadığına ilişkin kurumun elinde bir kayıt bulunmadığını açıkladı.

Amrani, Ağustos 2024'te Sınır Polisi'ne katıldı. Eğitimini tamamladıktan sonra Sınır Polisi'nin Batı Şeria bölgesinde, El Halil'de görevlendirildi. Yaklaşık sekiz ay önce aynı bölgedeki 39. Bölük'e transfer edildi.

Polis, Amrani'nin anne ve babası ile iki kardeşinin hayatta olduğunu ve ailesine ölüm haberinin verildiğini bildirdi.

Magen David Adom, silahlı saldırıya ilişkin ihbarın saat 19.07'de 101 acil yardım hattına ulaştığını bildirdi. Sağlık ekipleri ilk açıklamalarında saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiğini ve başka yaralı bulunmadığını belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri Savaş Malulleri Örgütü Başkanı Idan Kleiman, olayın kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini ve çatışmaların ardından zorluk yaşayan savaş malullerinin tedavisi konusunda yeni bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi.

Kleiman, "Netanya'daki bu ağır olay tam ve kapsamlı bir soruşturmayı gerektiriyor. Olayın kendi koşullarının ötesinde, bu İsrail devleti için yeni bir uyarıdır. Savaş alanından döndükten çok sonra bile mücadele etmeye devam eden on binlerce kadın ve erkek savaşçıyı yalnız bırakmamalıdır" dedi.

Kaynak: Mepa News