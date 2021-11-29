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Spor Kenan Sofuğlu'ndan 'Toprak Razgatlıoğlu' açıklaması
Spor

Kenan Sofuğlu'ndan 'Toprak Razgatlıoğlu' açıklaması

Toprak Razgatlıoğlu'nun başarıya giden yolunu anlatan Kenan Sofuğlu, "Toprak'ı bu seviyeye getirmek için ülkece yatırım yaptık ve ülkemiz için tarih yazdı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 15:53:00 -
Kenan Sofuğlu'ndan 'Toprak Razgatlıoğlu' açıklaması

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan ilk Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun tarih yazdığını belirtti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın internet sitesine açıklamalarda bulunan Sofuoğlu, Toprak'ın gelişim sürecini anlattı.

"Toprak'ı bu seviyeye getirmek için on yıldan fazla yatırım yaptık." diyen Sofuoğlu, "Onu 2015'te Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'na koyduğumda her şeyi kazandı ve herkes onu Dünya Supersport Şampiyonası'na koyacağımı söylemeye başladı. Türkiye'nin Dünya Supersport Şampiyonası'na yeterince şampiyonluğu vardı. Türkiye'nin Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk unvanına ihtiyacı olduğunu biliyordum. 2016'da hemen onu Superstock 1000'e koydum ve kendisine 'Superbike'tan önce kariyerini inşa etmeliyiz' dedim." ifadelerini kullandı.

Toprak'ın bu fikre sıcak bakmadığını ve kendisi gibi Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışmak istediğini aktaran Sofuoğlu, "Ona, 'Seni Kenan'dan daha büyük yapacağım. Sadece fikirlerime saygı duyun ve dinleyin.' dedim. Bana, 'Beni 1000cc'ye koyduğunda çok kırılmıştım ama bugün bu kararı aldığın için çok gururluyum.' dedi. Toprak'ı bu seviyeye getirmek için ülkece yatırım yaptık ve ülkemiz için tarih yazdı." değerlendirmesinde bulundu.

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