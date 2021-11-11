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Spor Kenan Koçak'tan Kuntz açıklaması
Spor

Kenan Koçak'tan Kuntz açıklaması

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Kenan Koçak, Cebelitarık maçı öncesi konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 17:43:00 -
Kenan Koçak'tan Kuntz açıklaması

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak, milli takımın FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacağı Cebelitarık maçı hazırlıkları öncesinde Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Takımımın büyük bir konsantrasyonla hedefe odaklandığını söyleyen Koçak, "Atmosfer çok iyi. Oyuncu kardeşlerimiz çok iyi çalışıyorlar. Konsantre olmuş durumdalar. Motivasyonumuz yüksek durumda. Sabırsızlıkla önümüzdeki maçları bekliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

 "Oyuncular ve teknik ekip aynı hedefin peşinde"

Tüm ekibin aynı hedef doğrultusunda ilerlediğine vurgu yapan Koçak, "Saygı her şeyden öncedir. Oyuncu kardeşlerimiz hepsi değerli futbolcular. Hepsiyle birebir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularla aynı hedefin peşindeyiz. Onun doğrultusunda çalışıyoruz. Atmosfer ve iletişimimiz çok iyi. Bu tabii oyuncuların karakterine bağlı" ifadelerini kullandı.

"İki maça da galibiyet için çıkacağız"

Milli takımın FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde hem Cebelitarık hem de Karadağ ile oynayacağı maçlar hakkında ise Koçak, "İki maça da galibiyet için çıkacağız. Galibiyet için hem ofansif hem de defansif anlamda ne gerekiyorsa sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.

"Kuntz göründüğü gibi"

Teknik direktör Stefan Kuntz'un iletişime çok açık birisi olduğunu dile getiren Koçak, "Stefan hocayla 20 yıl önce çalıştım. Hocanın öğrencisiydim. Teknik adam olarak ilk kez çalışıyorum. İletişimi yüksek ve pozitif birisi. Herkesi geminin içine almaya çalışıyor. Bu havayı takıma yansıtmaya çalışıyoruz. Bu havayı galibiyetlerle süslemek istiyoruz. Kuntz hoca nasıl görünüyorsa içeride de öyle birisi. İçi dışı bir. Kurallar tabii ki var, kuralların olması lazım. Bir hedefimiz var ve kurallar koyulmalı. Burada Kunt hocayı nasıl görüyorsanız içeride de öyle birisi" dedi.

 "Burası benim ülkem ve vatanım"

Kendi ülkesinin milli takımında yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Koçak, "Burası benim ülkem ve vatanım. Geleceğim son yer burası. Ülkemde görev almanın heyecanını yaşıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah bu ülkeye layık oluruz" diye konuştu.

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