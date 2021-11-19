Kemikleri güçlendiren gıdalar
Güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olmak için sağlıklı yaşam, düzenli uyku ve doğru besinleri tüketmek gerekir.
Özellikle kemik kırıklarının, genellikle ileri yaşta ortaya çıkan kemik erimesinin önlenmesi ve kemiklerin güçlendirilmesi için kalsiyum, magnezyum, potasyum, Vitamin D, omega-3 bakımından zengin besinler tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor.
Sağlıklı kemik için hangi besinleri tüketmek gerekiyor?
Süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, mercimek, su ürünleri, tavuk, turunçgiller, kivi, incir, çilek, domates, karnabahar, biber, zeytinyağı, yeşil sebzeler, ıspanak, bamya, brokoli, şalgam, pancar, yeşil çay, kırmızı et, yumurta, muz.