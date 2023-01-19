Kemik sağlığını koruyor! 6 - 8 kişilik: Düdüklüde kemik suyu tarifi: Masalarınızı süsleyecek

Kemik Suyunun Faydaları

-Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

-Özellikle kış aylarında çıkan hastalıklara karşı korumaktadır.

-Cildi sıkılaştırarak ve kırışıklıkların en aza inmesini sağlamaktadır.

-Cildin daha pürüzsüz bir hale gelmesini sağlar.

-Yapıştırma kuvvetiyle kasları bir arada tutmaya yardımcı olmaktadır.

-Ciltte meydana gelen yaşlanma belirtilerini de ortadan kaldırmaktadır.

-Vücudun iç dokularının iyileşmesini de sağlamaktadır.

-Özellikle damarların esnekliğini artırmaktadır.

-Ayrıca dokuların yapısını da kuvvetlendirmektedir.

-Yanaklarda meydana gelen çöküntüleri azaltmaktadır.

-Dolaşım sisteminin daha iyi olmasını sağlamaktadır.

-Eklemlerin daha esnek olmasını da sağlamaktadır.

*Eklemlerin daha sağlam olmasını da sağlamaktadır. Ayrıca eklemlerde oluşan ağrıların yok olmasını da sağlamaktadır.

*Cildin daha parlak olmasını ve görünmesini sağlamaktadır.

*Sivilce, akne ve ciltte oluşan lekelerin yok olmasını sağlar ve oluşmasını önlemektedir. Özellikle alın bölgesindeki kırışıklıkları azaltmaktadır.

*Ağız ve dudak çevresinde oluşan çizgilerin yok olmasını sağlamaktadır.

*Gülümsemeyle oluşan çizgileri yok etmektedir.

*Doğum ve ergenlikten dolayı oluşan çatlakların azalmasını ve yok olmasını sağlamaktadır.

*Ciltte oluşan yara ve yanıkların daha hızlı iyileşmesini sağlamaktadır.

*Cildin yenilenmesini sağlamaktadır.

*Kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

*Ayrıca kalp sağlığına çok faydası bulunmaktadır.

*Kas ve kemik yapısını güçlendirmektedir.

*Uyku düzensizliği yaşayan kişiler için uykusuzluğu gidermektedir.

*Saç dökülmesine, saç kırıklığına, güçsüzlüğe ve diğer saç sorunlarını da çözüme kavuşturmaktadır.,

*Özellikle tırnakların güçlenmesini sağlayarak tırnak güçsüzlüğünü, kırıklığını ortadan kaldırmaktadır.

*Bağışıklığı güçlendirmektedir.

*Kaş ve sakal dökülmesinde de etkilidir.

Kemik Suyu Tarifi

3-4 parça ilikli kemik

2 diş sarımsak

1 adet havuç

Tane veya karabiber

Karanfil

1 adet kuru soğan

Tuz

2-3 adet kereviz sapı

2 adet defne yaprağı

Yapılışı: Kemiklerin üzerini tamamen kapatacak kadar su ekleyin ve ağzını kapatın en az yarım saat böyle kaynatın. Daha sonra kemikler suya rengini verdikten sonra diğer malzemeleri atın ve en az 2 saat boyunca kaynatın. Kaynama süresi dolduktan sonra isteğe göre bardağa veya kavanoza koyun ve buzdolabına kaldırın. Lazım oldukça kullanın. AFİYET OLSUN!

Normal tencerede 12 saate kadar kaynaması gerektiğini biliyorum. Fakat böyle de işimi görüyor ve çok lezzetli oluyor.

Kemik Suyu Hazırlama Düdüklüde Yapımı Ayrıntılı Tarifi İçin Malzemeler

Dana kemiği hafif etli iliklide olabilir

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak

1.5-2 yemek kaşığı sirke damak tadınıza göre

Kemik Suyu Hazırlama Düdüklüde Yapımı Ayrıntılı Tarifi Nasıl Yapılır?

lk aşamada kemiğimizi soğuk suyla yıkayalım.

Düdüklü tenceremize alalım ve üzerini geçecek kadar çeşmeden de olabilir şu koyalım. Max çizgisini asmayalım.

Orta göz ocağımıza alalım altını açalım ve yüksek ateşte kaynamaya bırakalım normal bi kapak ile kapağını hafif açık bırakarak kapatalım.

Koyduğunuz su kaynamaya başladığında hafif hafif etin kokusu gelmeye başlayacaktır, kaynarken ateşi biraz kısabiliriz kapak hala hafif açık kalabilir taşmasını önlemek için.

Bu sırada suyun üzerinde biriken köpüğü, tortuları sudan sıyıralım atalım.

Bunlar kemikten çıkan kan, işlem bittiğinde kemik suyumuzun tadını değiştirebilir. Ben ufak mavi bir kaba aldım fotoğrafta var. Attım.

Suyumuz kaynamaya başlamıştı bu aşamada 1 orta boy soğanı ve 2 dış sarımsağı ve 2 yemek kaşığı şirkemizi suyun içine atalım.

20 dakika orta ateşte kapağı hafif açık şekilde kaynatalım.

Henüz düdüklü kapağını kapatmadım.

Bu işlemi düdüklü kapağını kapattığımızda kemiğimizin köpürmemesi için ben her zaman yapıyorum.

20 dk sonra düdüklü kapağını kapatabiliriz.

Bunun için önce düdüğünün tıkanık olmadığından emin olduğumuz kapağı yerine oturtalım ve kapatalım düdük açık olsun.

Tenceremizi ocağın en küçük gözüne alalım ve kısık ateşe alalım. Düdük ötmeye başladığında düdüğü kapatalım ve ocağı en kısık ateşe alalım.

Yani en ufak gözde en kısık ateşte 2 saat pişirelim.

2 saatin sonunda ocağın altını kapatalım kesinlikle kapağını açmıyoruz.

Düdüğünü açalım ani buhar çıkacağı için vantilatörü açıp ocaktan uzaklaşabilirsiniz bu aşamada dikkatli olun.

Buhar sesi kesildikten sonra en az 30 dakika kapağını açmadan bekleyelim, tencereye dokunmayalım.

Biraz soğumasını bekliyoruz bu aşamada.

Daha sonra kapağını açalım ve harika etlerimiz hazır durumda.

İlk sıcağı çıktıktan sonra karton bardaklara koyup soğumasını bekleyelim.

Sularımız soğuduktan sonra kapakların üzerlerini streç film ile sarıp veya uygun kapak kapatıp buzlukta veya derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

Sirke, kemikteki minerallerin daha fazla suya geçmesini sağlar. O yüzden mutlaka sirke katalım..

Düdüklü tencerede kemik suyu kaç saat kaynatılır?

Pişirme sürenizde 60-70 dakika kadar olacaktır. Düdüklü tencerede kemikli et yemeğini servis tabaklarına alıp, sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Dana kemik suyu kaç saat kaynatılır?

En kısık ateşte 3-4 saat kaynatın. Kemikleri suda dinlendirerek temizlediğiniz için, kaynarken üst tabakada biriken köpükleri almanıza gerek yok. En az 3-4 saat kaynatmaya devam edin.

Bebeklere ilikli kemik suyu Düdüklüde kaç saat kaynatılır?



Kısık ateşte uzun süre kaynatmak kemik iliğinin iyice işlenip vitaminini suya bırakmasını sağlıyor. Bebeklere ilikli kemik suyu düdüklüde kaç saat kaynatılır: Kemik suyunu en az 4 saat, tercihen de 8-12 saat arasında en kısık ateşte ve en küçük ocak gözünde pişmeye bırakabilirsin.Kolajen kemik suyu nasıl yapılır?

Kolajenli kemik suyu nasıl hazırlanır? Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu en doğru kemik suyu hazırlama yöntemini ise şöyle anlattı: "Etli kemikleri bir suyun içine koyuyor, kilosuna göre suyunu ayarlıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı mum alevi kıvamına alıp 6 saat pişiriyoruz

Kemik suyu nasıl yapılır Canan Karatay

Prof. Dr. Canan Karatay, “4-5 saat kaynatılan kemik suyunu bir kaseye alın. İçerisine yarım limon sıkın. Biraz da kaya tuzu ekleyip için diyor.