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Aktüel Kemer Country nedir? Kemer Country nerede? Kemer Country nereye bağlı?
Aktüel

Kemer Country nedir? Kemer Country nerede? Kemer Country nereye bağlı?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bazı sosyal medya paylaşımlarında Kemer Country’den söz etmesi sonrası Kemer Country nerede? Kemer Country nereye bağlı? Kemer Country nedir? soruları sorulmakta.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 08:26:00 - 2021-06-10 08:42:18
Kemer Country nedir? Kemer Country nerede? Kemer Country nereye bağlı?

Kemer Country İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinin Göktürk mahallesinde yer alan bir konut ve sosyal tesis alanıdır. Konsepti ilk defa 1986 yılında oluşturulan ve üst düzey gelir seviyesine hitap eden bu yerleşim bölgesinde süreç içinde yapılar eklenmiştir. Şu anda yaklaşık 4.000 kişiye yaklaşan bir nüfusa sahiptir. 

Kemer Country nedir?

Doğası, yaşam konsepti ve dünya standartlarındaki imkanları ile Kemer Country; sakinlerine yalnızca ideal bir yaşam alanı değil, mutluluk ve keyif dolu eşsiz bir dünya sunuyor. Yirmiden fazla dünyaca ünlü mimar tarafından tasarlanan ve inşa edilen Kemer Country projelerinin her biri kendine özgü özellikleri ve kendi cazibesi ile eşsiz bir yapıya sahiptir.

Kemer Country e nasıl girilir?

Kadıköy'den Kadıköy-Tavşantepe metrosuyla Ayrılıkçeşmesi istasyonunda inerek Marmaray'a aktarma yapınız. Marmaray ile Kazlıçeşme'de ininiz. Buradan 48A numaralı otobüse binerek Çamlık Caddesi durağında indiğinizde Kemer Country Club'a ulaşabilirsiniz.

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