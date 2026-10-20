Türkiye Gazze halkının yanında: TDV’den mazlumlara 66 milyon dolar destek

Ürdün ve Mısır'dan temin edilen yardımlar tırlarla Gazze'ye gönderiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayın koordinasyonunda Mersin'den Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gönderilen gemiler aracılığıyla da Gazze'ye ulaştırılmak üzere insani yardım desteği sağlanıyor. Gazze'den ayrılmak zorunda kalan veya tedavi amacıyla farklı ülkelere giden Filistinlilere de destek sağlayan TDV, Türkiye'ye getirilen ve tedavileri burada sürdürülen Filistinli hastalar ile yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik nakdi yardım ve kira desteği veriyor.