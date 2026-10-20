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Türkiye Gazze halkının yanında: TDV’den mazlumlara 66 milyon dolar destek

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AA Giriş Tarihi:

Türkiye Gazze halkının yanında: TDV’den mazlumlara 66 milyon dolar destek

Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze ve Gazze dışında yaşayan Filistinlilere yönelik 66 milyon 400 bin 318 dolarlık insani yardım gerçekleştirdi. TDV, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşadıkları insani krizin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla gıda ve barınma desteğinden sağlık hizmetlerine, tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanmasından temiz su teminine, nakdi yardımdan sosyal desteklere kadar ihtiyaç duyulan alanlarda faaliyetlerini yürütüyor.

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Foto - Türkiye Gazze halkının yanında: TDV’den mazlumlara 66 milyon dolar destek

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşadıkları insani krizin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla gıda ve barınma desteğinden sağlık hizmetlerine, tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanmasından temiz su teminine, nakdi yardımdan sosyal desteklere kadar ihtiyaç duyulan alanlarda faaliyetini yürütüyor. "Filistin Acil İnsani Yardım Çalışmaları" kapsamında yardımları üç farklı kanaldan bölgeye ulaştıran TDV, Gazze'deki paydaş kuruluşlar aracılığıyla temin edilen insani yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

#2
Foto - Türkiye Gazze halkının yanında: TDV’den mazlumlara 66 milyon dolar destek

Ürdün ve Mısır'dan temin edilen yardımlar tırlarla Gazze'ye gönderiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayın koordinasyonunda Mersin'den Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gönderilen gemiler aracılığıyla da Gazze'ye ulaştırılmak üzere insani yardım desteği sağlanıyor. Gazze'den ayrılmak zorunda kalan veya tedavi amacıyla farklı ülkelere giden Filistinlilere de destek sağlayan TDV, Türkiye'ye getirilen ve tedavileri burada sürdürülen Filistinli hastalar ile yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik nakdi yardım ve kira desteği veriyor.

#3
Foto - Türkiye Gazze halkının yanında: TDV’den mazlumlara 66 milyon dolar destek

16 milyon 174 bin 367 kişilik destek sağlandı Gazze içerisinde sağlık alanındaki çalışmalar kapsamında işitme cihazı, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği temin edilirken, Gazze ve Mısır'da yaralı hastaların ameliyat ve ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunuyor. Vakıf, Gazze'de okula başlayacak ihtiyaç sahibi 1000 öğrenciye içinde defter, kalem, kırtasiye malzemeleri olan çanta dağıttı.

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Foto - Türkiye Gazze halkının yanında: TDV’den mazlumlara 66 milyon dolar destek

Öte yandan, temiz suya erişim için çalışmalar yürüten TDV, su kuyularını, restorasyon çalışmaları yaparak hizmete kazandırdı. Vakfın 7 Ekim 2023'ten bu yana "Filistin Acil İnsani Yardım Çalışmaları" kapsamında yürüttüğü faaliyetlerde kullandığı tutar, 66 milyon 400 bin 318 dolara ulaştı.

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Foto - Türkiye Gazze halkının yanında: TDV’den mazlumlara 66 milyon dolar destek

Gazze'de 41 milyon 681 bin 26 dolar, Mısır'da 22 milyon 72 bin 503 dolar, Türkiye'de 2 milyon 459 bin 589 dolar ve Ürdün'de 187 bin 200 dolar yardım yapıldı. Yardım faaliyetleri kapsamında 16 milyon 174 bin 367 kişilik destek sağlandı.

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