Türkiye Gazze halkının yanında: TDV’den mazlumlara 66 milyon dolar destek
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze ve Gazze dışında yaşayan Filistinlilere yönelik 66 milyon 400 bin 318 dolarlık insani yardım gerçekleştirdi. TDV, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşadıkları insani krizin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla gıda ve barınma desteğinden sağlık hizmetlerine, tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanmasından temiz su teminine, nakdi yardımdan sosyal desteklere kadar ihtiyaç duyulan alanlarda faaliyetlerini yürütüyor.