Duyarlı Müslümanlar şeytan kovalar gibi kovalamıştı! Azgın siyonist ile müşterileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bile tehdit etmiş!

İstanbul Sarıyer’deki İstinye Park AVM’de alışveriş yapan çifte vatandaş siyonist Klodya Medina Halfon, Filistin destekçisi 7 Ekim Harekatı adlı aktivist grup tarafından protesto edildi. İsrail ordusundaki askerleri turistik gezi adı altında Türkiye’ye getirip burun, diş ve estetik ameliyatlar yaptırdığı, ayrıca iki oğlunun da İsrail ordusunda görev yaptığı ortaya çıkan Halfon hakkında daha önce suç duyurusunda da bulunan grup, Halfon’a İstanbul’u dar etti.

Aktivistler, AVM’de alışveriş yaptığı sırada yakaladıkları Halfon’u Türk ve Filistin bayrakları açıp, sloganlar atarak kovaladı. Siyoniste ‘Katil’ diye bağıran protestocular ‘Çocukları öldürmek nasıl bir his?’, ‘Ülkemde Siyonist istemiyorum’ sloganları attı.

Yaşananların ardından AVM’ye polis ekipleri sevk edildi. Protesto sonrasında Halfon, özel güvenlik görevlilerinin arkasına saklanırken AVM tahliye edildi. Çifte vatandaş siyonist, polis eşliğinde AVM’den uzaklaştırıldı.

Sıkı bir Siyonist olan Halfon’un ve müşterilerinin Türk ve İslam karşıtı paylaşımları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nefret kusan paylaşımları ortaya çıktı.

Halfon müşterisi olan bir kadının, İran Cumhurbaşkanı Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısı ile öldürülmesine gönderme yaparak “Bir sonraki bölümde Erdoğan’ın başına ne geleceğini ele alacağız” yazdığı görüldü.