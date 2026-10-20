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Gündem Sağanak heyelanı tetikledi: Köy yolu ulaşıma kapandı
Gündem

Sağanak heyelanı tetikledi: Köy yolu ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
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Sağanak heyelanı tetikledi: Köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce’nin merkeze bağlı Fındıklıaksu köyünde yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasının ardından kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışlar, merkeze bağlı Fındıklıaksu köyünde toprak kaymasına neden oldu. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Toprak kaymasının ardından bölgede çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda kapanan yol yeniden ulaşıma elverişli hale getirildi.

 

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Fındıklıaksu köyüne gaiderek heyelan nedeniyle kapanan yolda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, ekiplerin gerçekleştirdiği müdahaleleri değerlendirdi. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

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