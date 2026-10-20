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Avrupa Milano-Cidde uçağında bomba alarmı!
Avrupa

Milano-Cidde uçağında bomba alarmı!

Yeniakit Publisher
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Milano-Cidde uçağında bomba alarmı!

Milano’dan Cidde’ye gitmek üzere havalanan Flynas’a ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Roma’ya acil iniş yaptı. Airbus A320 tipi uçakta bulunan 83 yolcu ve 10 mürettebatın ardından güvenlik ekipleri inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

İtalya'dan Suudi Arabistan'a giden yolcu uçağında bomba alarmı yaşandı. Milano'dan Cidde'ye sefer düzenleyen Flynas Havayolları'na ait Airbus A320 tipi uçak, havalandıktan bir süre sonra alınan bomba ihbarı nedeniyle rotasını değiştirerek Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Malpensa Havalimanı'ndan yerel saatle 14.45 sıralarında havalanan uçakta toplam 93 kişi bulunuyordu. Bunların 83'ünün yolcu, 10'unun ise mürettebat olduğu belirtildi.
Bomba tehdidinin bildirilmesinin ardından uçağın planlanan Cidde seferine devam etmek yerine Roma'ya yönlendirildiği aktarıldı. Uçak, Fiumicino Havalimanı'na inişinin ardından güvenlik kontrollerinden geçirildi.
Bomba ihbarı Milano-Cidde seferinin rotasını değiştirdi

Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolları tarafından gerçekleştirilen Milano-Cidde seferi, uçuş sırasında ortaya çıkan güvenlik tehdidi nedeniyle kesintiye uğradı.
Airbus A320 tipi yolcu uçağının, bomba ihbarının ardından Roma'ya yönlendirilmesiyle birlikte havalimanında güvenlik incelemeleri başlatıldı.
Uçağın inişinin ardından yetkili ekipler, ihbarın gerçek olup olmadığını belirlemek amacıyla gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

 

Roma Fiumicino Havalimanı'nda güvenlik incelemesi

Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yapan uçak, güvenlik prosedürleri kapsamında incelemeye alındı.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde uçakta bomba bulunduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Böylece bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

 

Flynas uçağındaki bomba ihbarı asılsız çıktı

İtalya'da güvenlik alarmına neden olan olay, yapılan kontrollerin ardından bomba tehdidinin doğrulanmamasıyla sonuçlandı.
Ancak bomba ihbarının kim tarafından ve hangi yöntemle yapıldığına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. İhbarın kaynağına yönelik herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı konusunda da bilgi verilmedi.
Ayrıca uçakta bulunan 83 yolcu ve 10 mürettebatın Cidde'ye yolculuklarına ne zaman devam edecekleri konusunda paylaşılan bilgilerde ayrıntı yer almadı.

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