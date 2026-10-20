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Gündem Ekonomi yönetiminde görev değişiklikleri! Kritik kurumlara atamalar yapıldı
Gündem

Ekonomi yönetiminde görev değişiklikleri! Kritik kurumlara atamalar yapıldı

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Ekonomi yönetiminde görev değişiklikleri! Kritik kurumlara atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla ekonomi kurumlarında görevden alma ve atamalar yapıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın, Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan getirildi.

Kararlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA YENİ BAKAN YARDIMCISI

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Kutluhan Taşkın atandı. Taşkın, bu atama öncesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığında başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

GELİR İDARESİNDE BAŞKAN VE YARDIMCILARI DEĞİŞTİ

Gelir İdaresi Başkanlığının yeni başkanı Şinasi Candan oldu. Candan, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yürütüyordu.

Gelir İdaresindeki değişiklik başkanlık makamıyla sınırlı kalmadı. Yayımlanan kararlarla kurumun başkan yardımcılarının tamamı da değişti.

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Yorumlar

Reiz sağol atamalar iyide Allah rızası için fon dolandırıcılığına

karışan haramzadelerin listesini ve kaçırılan para miktarlarını vatandaşa açıkla. Allah her şeyi muhakkak ki gören ve en iyisini bilendir.
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