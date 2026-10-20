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Yerel Geri dönüşüm tesisinde feci ölüm!
Yerel

Geri dönüşüm tesisinde feci ölüm!

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Geri dönüşüm tesisinde feci ölüm!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çalışan 39 yaşındaki iş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu, ekskavatör ile malzemeler arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinden korkunç bir kaza yaşandı. Olay, saat 08.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak’ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasında meydana geldi. İş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu (39) tesiste bulunan ekskavatörü kullanarak geri dönüşüm malzemelerini bir alandan başka bir alana taşımaya başladı. İddiaya göre; ekskavatörün ucundaki malzemelerle makine arasında sıkışan Niğdelioğlu, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yasin Niğdelioğlu, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. 2 çocuk babasının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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