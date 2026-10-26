Kemaliye Belediyesi'nde asfalt yama çalışmaları tam gaz sürüyor!
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Erdem Atmaca başkanlığında yoğun bir şekilde aralıksız çalışmalar sürüyor.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Erdem Atmaca başkanlığında yoğun bir aralıksız çalışmalar sürüyor.
Belediye'den yapılan açıklamada; "Doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından üstyapıda asfalt yama çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Kemaliye’mizin yollarını daha konforlu ve güvenli hâle getirmek, ilçemizin ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizle birlikte gece gündüz sahadayız. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Kemaliye için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" denildi.
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