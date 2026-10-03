70 derdin biiznillah devası Erzincan tezgahlarında! “Gençlik iksiri” denen o meyve yok satıyor

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde sonbaharla birlikte doğal olarak yetişen ve halk arasında "gençlik iksiri" olarak bilinen gilaburu meyvesi tezgahlardaki yerini aldı. C vitamini, yoğun antioksidanlar ve fenolik bileşenler açısından zengin olan bu kırmızı meyve, kış aylarında bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sadece taze suyuyla değil; reçel, sirke ve salamura gibi çok yönlü tüketim biçimleriyle de yöre halkının gözdesi olmaya devam ediyor.