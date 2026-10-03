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70 derdin biiznillah devası Erzincan tezgahlarında! "Gençlik iksiri" denen o meyve yok satıyor

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70 derdin biiznillah devası Erzincan tezgahlarında! “Gençlik iksiri” denen o meyve yok satıyor

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde sonbaharla birlikte doğal olarak yetişen ve halk arasında "gençlik iksiri" olarak bilinen gilaburu meyvesi tezgahlardaki yerini aldı. C vitamini, yoğun antioksidanlar ve fenolik bileşenler açısından zengin olan bu kırmızı meyve, kış aylarında bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sadece taze suyuyla değil; reçel, sirke ve salamura gibi çok yönlü tüketim biçimleriyle de yöre halkının gözdesi olmaya devam ediyor.

#1
Foto - 70 derdin biiznillah devası Erzincan tezgahlarında! "Gençlik iksiri" denen o meyve yok satıyor

Yöre halkı tarafından yıllardır geleneksel yöntemlerle toplanan gilaburu, zengin içeriğiyle ön plana çıkıyor. C vitamini, yüksek oranda antioksidan ve fenolik bileşenler barındıran meyve, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin kış hazırlıklarında vazgeçilmez bir yer tutuyor.

#2
Foto - 70 derdin biiznillah devası Erzincan tezgahlarında! "Gençlik iksiri" denen o meyve yok satıyor

Doğal yapısıyla vücut direncini artıran bu meyve, sadece taze tüketimiyle değil, farklı değerlendirme yöntemleriyle de mutfaklarda yer buluyor.

#3
Foto - 70 derdin biiznillah devası Erzincan tezgahlarında! "Gençlik iksiri" denen o meyve yok satıyor

Aktar ve seyyar satıcıların tezgahlarını süsleyen gilaburu, çeşitli tüketim biçimleriyle de dikkat çekiyor. Genellikle suyu sıkılarak içilen meyve; bunun yanı sıra reçel, sirke ve salamura yapımında da kullanılarak sofralara taşınıyor.

#4
Foto - 70 derdin biiznillah devası Erzincan tezgahlarında! "Gençlik iksiri" denen o meyve yok satıyor

Her yıl sonbahar döneminde piyasaya çıkan bu geleneksel lezzet, hem şifalı özellikleri hem de çok yönlü kullanım alanlarıyla Erzincan'da hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

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