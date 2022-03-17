Kemalist geçinen Yazgülü de Demirtaş sevdalısı çıktı!
Paganist solak camianın İslam karşıtı kalemşörlerinden Yazgülü Aldoğan, hukuki davaları eleştirdiği bugünkü yazısında HDP’li Selahattin Demirtaş’ı kendince kahraman ilan etti.
Solak camianın İslam düşmanı yazarlarından Yazgülü Aldoğan “Siz göndereceksiniz!” başlıklı bugünkü yazısında Demirtaş seviciliği yaptı.
Mahkemelerde görülen davaların siyasi olduğunu savunan Aldoğan, HDP’li Selahattin Demirtaş ve Sorosçu Osman Kavala’yı neredeyse kahraman yaptı.
Aldoğan, Demirtaş seviciliği yaptığı yazısında şu skandal ifadelere yer verdi;
Mahkemelerden adalet çıkmıyor, yukarıdan ne emir gelirse o. 15 Temmuz davalarında kalkışmanın faturası, ere, öğrenciye kesildi. Yargıtay’ın bozduğu müebbet cezalarına yerel mahkeme direndi, tekrar müebbet verdi! Ana babaları ölüyor dışarıda, çıktıklarında kimseyi bulamayacaklar... Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş, siyasi davaların sembolü oldu. Rehin tutuluyorlar.