Adalar Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere bugün Taş Mektep’te toplandı. AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz ile CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan’ın yarıştığı seçim dört tur sonunda tamamlandı. Son turda kullanılan 5 oyun tamamını alan Türkyılmaz, Adalar Belediye Başkanvekili oldu.

Kemal Türkyılmaz kimdir?

Kemal Türkyılmaz, Adalar Belediyesi’nde AK Parti Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından oluşan Adalar Belediye Meclisi’nde AK Parti grubunda yer aldı.

Belediye meclisindeki çalışmaları kapsamında 2024 yılında Ulaşım Komisyonu üyeliğine seçilen Türkyılmaz, 2025 yılında ise Afet ve Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Komisyonu’nda görev yaptı.

Kemal Türkyılmaz’ın doğum tarihi, yaşı ve doğum yerine ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Türkyılmaz, 2024 yılındaki ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada Adalı kimliğine vurgu yapmıştı.