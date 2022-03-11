Kemal Sunal'la ilgili çok konuşulacak itiraf

Oyuncu Erdal Özyağcılar, birçok kez birlikte kamera karşısına geçtiği Kemal Sunal hakkında çok konuşulacak bir açıklama yaptı. 73 yaşındaki sanatçı, "Erdal Özyağcılar'ın üzerinde en çok hangi oyuncunun izi var?" sorusunda, "Kemal, Kemal'le çok sevişirdik. Aralarda kostümlerimizle Beşiktaş'a köfte yemeğe kaçardık. Bayağı cimriydi" ifadelerini kullandı.