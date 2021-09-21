Kemal Kılıçdaroğlu firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan teşekkürü kaptı
Firari FETÖ’cüler umutlarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağladıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD sığıntısı firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, iktidara gelmesi halinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen KHK’lılara göreve iade sözü veren Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.
CHP, KHK’lılarla yaptığı toplantılarda ihraç edilen FETÖ’cülere yeniden yargılama garantisi vermiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ’cülere görevlerine iade edileceği sözünü vermişti.
FETÖ'den CHP'ye teşekkür
CHP'nin KHK teminatı sonrası kaçak FETÖ’cüler umutlarını Kılıçdaroğlu’na bağlamış durumda. Çeşitli suçlardan aranan firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, yayımladığı videoda CHP liderine teşekkür etti.
"Söz verdi alkışlanmalı"
FETÖ'cü Dumanlı, "Kemal Bey'in yaptığını ayakta alkışlamak lazım. Çok doğru. Sözüm sözdür KHK'yla atılanları işine iade edeceğim diyor" ifadelerini kullandı.
Umutları Kılıçdaroğlu
FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan da sosyal medyadan “Kılıçdaroğlu sonunda Erdoğan rejiminin dengesini bozacak bir çıkış yaptı. KHK’lılar ve aileleri önümüzdeki seçimin belirleyicisi olacak” mesajını paylaşarak Kılıçdaroğlu'ndan beklenti içinde olduklarını ifade etmişti.