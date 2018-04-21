Kemal Kılıçdaroğlu: Adayımızı eşim bile bilmiyor

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda salı günü yapılacak Parti Meclisi’ni işaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de sorunları çözmeye kararlı yeni bir yapı gerekiyor. O yapıyı da CHP’nin adayı kuracak. Ama şu an adayımızı eşim bile bilmiyor dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Hürriyet'ten Hande Fırat'a yaptığı açıklamalar şöyle:

Öztürk Yılmaz’ın adaylık açıklaması) Kişisel tercihi tabii. Bireysel tercih.



(İttifak görüşmeleri) İttifaka karşı değiliz. CHP, bu süreçte demokrasiye inanan siyasal partiler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, bunlarla işbirliği yapmak durumundadır. Çünkü sorun bir partinin sorunu olmanın çok ötesinde bir ülke sorunu haline geldi. Demokrasiyi savunmak zorundayız. Düşünce özgürlüğünü savunmak zorundayız.

EŞİME DE PM'Yİ İŞARET ETTİM

(Aday mısınız?) Salı günü Parti Meclisimiz toplanacak, bunu orada konuşacağız. Partimiz içinde de cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler var tabii, gayet doğaldır. Birden fazla aday çıkması da gayet doğal.



(Aileniz size aday mısınız diye sordu mu?) Onlarla konuşmadım. Eşim sadece ‘Cumhurbaşkanı adayınız kim’ diye sordu. Ona da aşağı yukarı aynı şeyleri söyledim. Parti Meclisi’ni işaret ettim.