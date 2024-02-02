Kemal gitti, Özgür geldi... CHP yine değişmedi! İlk iş AYM'ye koştular

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrildi.

Bu doğrultuda TİP'li milletvekili Can Atalay ile ilgili karar, geçtiğimiz günlerde TBMM'de okundu.

Kararla birlikte Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda hareketli anlara sahne olan kararın açıklanması sonrası konunun yankıları sürüyor.

Son olarak CHP'den, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir hamle geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ‘yok hükmünde’ olduğunun tespiti ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP’nin başvurusunu AYM’ye, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın iletti.

AYM başvurusu sonrası konuşan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu öne sürdü.

Günaydın, "Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir. 15 gün içinde karar Meclis'e gönderilmeli. Kurtulmuş bugüne kadar neden bu kararı okumadı?" diye sordu.