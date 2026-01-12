Keltepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu merkezde, sisli ve yağışlı havaya aldırış etmeyen kayakseverler pistlere akın etti. Sadece Karabük’ten değil, Zonguldak ve Bartın gibi komşu şehirlerden gelen ziyaretçiler de hafta sonu yoğunluğunu artırdı.

Ziyaretçiler sisle kaplı pistlerde kayak ve kızak yapmanın tadını çıkarırken, kalabalık nedeniyle üzücü bir kaza da yaşandı. Kızakla kayarken düşerek omzu çıkan genç bir kıza, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri kar motorlarıyla anında müdahale etti. Yaralı genç kız, ilk yardımın ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bölgenin kış turizmi açısından yükselen değeri olan tesisin teknik detayları ve konumu hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"Türkiye'nin 53'üncü kayak merkezi olarak 2020 yılında hizmete giren ve günübirlik olarak faaliyet gösteren Keltepe Kayak Merkezi, Karabük'e 28 kilometre, tarihi kent Safranbolu'ya ise 37 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yeni sezon öncesinde 2 metre kar kalınlığıyla kapılarını açan tesiste, 5 bağımsız pist, 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre uzunluğunda teleski ve baby lift yer alıyor."

Günübirlik ziyaretçiler için önemli bir durak haline gelen Keltepe, her geçen yıl artan popülaritesiyle Batı Karadeniz’in kış turizmi rotalarındaki yerini sağlamlaştırıyor.