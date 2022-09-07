Kellik tedavisi için sarımsak kürleri: Sürdüğünüz yerden saç fışkırtıyor!

Tipik olarak, ilk önce saç, kenarlarda incelir. Aynı zamanda, saç genellikle başın üstünde zayıflatır. Saçın bir kısmı genellikle arkada ve kafa derisinin kenarlarında kalır. Bazı erkeklerde, saçın bu kenarı da tamamen kel bir kafa derisi bırakarak incelir ve gider.

Kellik Nedenleri

İnsanlar yaklaşık araştırmalara göre gün içerisinde 100-110 civarı tüy kaybeder fakat kafa derisinde yeni saçlar aynı zamanda bir yandan büyüme göstermektedir. Saç dökülmesinin bu esnada gerçekleşen döngüsü bozulduğunda kişilerde saç kaybı meydana gelmektedir.

Saç dökülmeleri yaygın olarak şu faktörlerden bir veya daha fazlası ile ilgili görünmektedir:

Kalıtım

Saç dökülmesinin en yaygın nedenleri, erkek özellikli kellik veya bayan tipi kellik denilen kalıtsal bir durumdur. Genellikle yaş ilerlemesi ve öngörülebilir şekilde yavaş yavaş ortaya çıkar.

Hormonal değişiklikler ve medikal durumlar: Gebelik, doğum, menopoz olaylarına bağlı hormonal değişikliklerdir.

İlaçlar ve takviyeler: Kanser, depresyon, artrit, kalp, gut ve tansiyon için kullanılan ilaçların yan etkisi olabilir.

Kellik Teşhisi

Teşhis yapmadan önce, doktor bir fizik muayenesi ve taraması yapıp, tıbbi geçmişi ve aile geçmişini öğrenmektedir. Teşhis için şu testler yapılmaktadır:

Kan testi: Bu saç dökülmesine bağlı tıbbi durumları ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.

Çekme testi: Uzman, kaç adet dışarı saç çıktığını görmek için birkaç adet kıl çeker. Bu işlem, dökülme sürecinin aşamasını belirleme konusunda yardımcı olmaktadır.

Kafa derisi biyopsisi: Doktor saç köklerini incelemek için deriden veya saç derisinden koparılan birkaç tüy üzerinden örnekler alır. Bu, bir enfeksiyonun saç kaybına etken olup olmadığını belirleme hususunda yardımcı olabilir.

Kellik Tedavisi

Bazı saç dökülmesi tipleri için etkili tedaviler mevcuttur. Bu tedaviler saç dökülmesini durdurabilir veya en azından daha fazla dökülmeyi ağırlaştırabilir. Düzensiz saç dökülmesi gibi bazı durumlarda saçlar kısa zaman içerisinde tedaviye ihtiyaç duyulmadan tekrardan canlanabilir.

Saç dökülmesini önlemeye yönelik tedaviler içerisinde ilaçlar ve saç kaybını azaltan ameliyatlar yer alır.

Kellik Tedavisi Sarımsak

Sarımsak saç çıkarır mı? Sarımsağın saç dökülmesini minimuma indirdiği kanıtlanmıştır. Özellikle saçların köklerinde bulunan hücrelerin canlanmasını sağlayan sarımsak saç sorunlarına da çok iyi gelmektedir. Yapılan araştırmalar sarımsağın saç sağlığına çok iyi geldiğini, yeni çıkan saçları canlandırdığını ve yeni saç çıkmasını sağladığı kanıtlanmıştır. Ülkemizde ve diğer pek ülkelerde sabun ve şampuanların içerisine artık sarımsak özü katılmaktadır. Bu da sarımsağın saça faydası olduğunu göstermektedir. Son yıllarda çok popüler olan sarımsağın içerisinde bol miktarda sülfür, selenyum ve vitaminler yer alır. Saç bakımı için özellikle gerekli olan tüm mineraller ile vitaminleri tek başına karşılama gücüne sahip olan sarımsak saç sorunu yaşayan kişiler için ideal bir bitkidir.

Sarımsağın Saça Faydaları

Saçlara düzenli sarımsak kürü uygulanır ise saç dökülmesini durduracaktır.

Saç diplerinde oluşan kepek sorunun giderilmesinde çok faydalıdır.

Saç kıran hastalığına karşı kişileri korur.

Yeni çıkan saçların hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlar.

Özellikle haftada iki saçlara sarımsak suyu uygulanması saçların daha kuvvetli ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Saç uçlarında görülen kırılma ve kopmaları giderecektir.

Sarımsağı süt ile karıştırılıp saç köklerine uygulanır ise saç dökülmesini durduracaktır ve yeni saç çıkmasına etki sağlayacaktır.

Saç dökülmesinden dolayı şikayetçi olan kişilerin sorunlarına cevap olacaktır ve dökülmeyi kesecektir.

Saç Dökülmesi Durdurmak ve Saç Çıkması İçin Öneriler

Kellik Tedavisi Sarımsak Tarif 1

4 diş ezilip inceltilmiş sarımsak, 2 tatlı kaşığı hint yağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 tatlı kaşığı yılan yağı bir kasenin içerisine alınıp karıştırılır. Karışım hazır hale geldiğinde parmak uçları ile saç diplerine masaj yapılır. Bu aşama da masajın beş dakika kadar yapılması daha fayda gösterecektir. Sürenin ardından maske saçlarda yarım saat kadar bekletilir ve sürenin ardından iyi bir şekilde yıkanıp temizlenmesi gerekir. bu uygulamayı haftada iki gün yapabilirsiniz.

Kellik Tedavisi Sarımsak Tarif 2

1 damla çam yağı, 1 damla sarımsak yağı, 1 damla havuç yağı ve 1 damla badem yağı bir kase de karıştırılır. Bir pamuk yardımıyla saç diplerinden başlayarak saç uçlarına doğru sürülür. Yaklaşık olarak saç diplerinde iki saat kadar bekletilir ve sürenin ardından ılı su ile saçlar yıkanır. Bu kürü haftada üç kere ve toplam üç ay boyunca kullanmanız gür saçlara sahip olmanız açısından önemlidir. İki hafta içerisinde dökülmeyi önleyecektir ve kafada bulunan saçların bakımını sağlayacaktır. Bir ay sonra ise yeni saç çıkmasına yardımcı olup yeni çıkan saçların ihtiyacı olan vitamin ev mineralleri sağlayacaktır.

Kellik Tedavisi Sarımsak Tarif 3

3 tane sarımsağı bir kasenin içerisinde ezin ve içerisine birkaç damla süt ilave edip karıştırın. Elde adilen karışımı saç diplerine masaj yaprak sürün. Bu uygulama saç köklerin de bulunan hücreleri uyaracaktır ve yeni saç çıkmasına fayda sağlayacaktır. Haftada 2-3 gün uygulanmasında hiçbir sakınca olmayacaktır. Aynı zamanda dökülen kaşlarınız varsa aynı kürü kaşlar içinde deneyebilirsiniz.