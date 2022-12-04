Kelin ilacı olsa... CHP'nin umut bağladığı ekonomist Daron Acemoğlu, bakın hangi ülkeyi batırmış
CHP'nin ekonomi kurmayları arasında bulunan Daron Acemoğlu, daha önce de ekonomik krize savrulan Ermenistan hükümetinde görevde bulundu. Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan, 2018 yılında göreve geldikten sonra Acemoğlu’nu Ermenistan’a davet etmiş ve Ermenistan’ın ekonomisinin yeniden yapılandırılması için yardım istemişti. Acemoğlu'ndan yardım alan Paşinyan, Ermenistan'ı daha kötü bir hale soktu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “3 Aralık’ı bekleyin” diyerek işaret ettiği “İkinci Yüzyıla Çağrı” programı dün İstanbul’da düzenlendi.
Gerçekleştirilen toplantıda Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi ekonomik krizden çıkaracağını öne sürdü ve ekonomi kurmaylarını tanıttı.
Kılıçdaroğlu'nun kadrosunda tanıdık isim
Tanıtılan isimler arasında Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun da olduğu görüldü.
Acemoğlu bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda Ermenistan'ın ekonomik krizine çare olmaya çalışmıştı.
Paşinyan yardım istedi
Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan, 2018 yılında göreve geldikten sonra Acemoğlu’nu Ermenistan’a davet etmiş ve Ermenistan’ın ekonomisinin yeniden yapılandırılması için yardım istemişti.
Ermenistan daha kötü bir hal aldı
Acemoğlu'ndan yardım alan Paşinyan, Ermenistan'ı daha kötü bir hale soktu.
Yaşadığı ekonomik kriz döneminden daha kötü bir halde olan ülkenin sonunun ne olacağı ise merak konusu oldu.