Kelimelerin kifayetsiz kaldığı o anlar! Uzunca süre oyuncağa bakakaldı
İzmir'de kurtarma ekibinden bir personelin, bir çocuğa ait oyuncak bebeği enkazdan çıkardıktan sonra ne yapacağını bilmeden bakakalması kameralara yansıdı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan deprem sonrası yıkılan binaların enkazında AFAD arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. Çalışma esnasında çıkardığı oyuncak bebeğe bakan personel, yaşanan acıyı gözler önüne serdi.
Enkazdan oyuncak bebek çıkardı
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da artarken, bir can daha kurtarma umuduyla canla başla çalışan personelin görüntüsü ise yürekleri dağladı.