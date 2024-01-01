Kelime-i Tevhid'den bihaber İslam karşıtları provokasyon peşinde!
Galata Köprüsü eyleminden dönerken saldırıya uğrayan vatandaşın açtığı bayraktaki kelime-i tevhid yazısını "suç" ilan eden İslam cahilleri, bayrağı taşıyan ve uğradığı saldırı nedeniyle yüzü kan içinde kalan vatandaşı hedef alıyor.
Kelime-i Tevhid'i tanımaktan aciz olanlardan Mustafa Sandal, darbedilen vatandaşı linç kampanyasına sosyal medya hesabından katıldı.
Sandal mesajında, "Hilafet bayrağı açmak ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını." dedi.
Kendisini dinsiz bir ülkede yaşıyor sanan Muharrem İnce de darbedilen vatandaşı şöyle hedefe koydu:
"Kimse İstanbul'un göbeğinde hilafet çağrısı yaparak devleti yıkmaya teşebbüs edemez! İçişleri Bakanlığı'nı ve bu ülkenin namuslu savcılarını göreve davet ediyorum."