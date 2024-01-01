  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rasim Ozan, isim isim sıraladı! Bu saydıklarım, isteseler de Erdoğan muhalifi olamazlar, Cumhurbaşkanı sever bunları! Listedeki kişiler şaşkına çevirdi

Akaryakıta dev zam! 4,5 liraya yakın geliyor, tarih bile ortaya çıktı

İsrailli eski general Yitzhak Brick endişeli: “Gazze’de giderek çamura batıyoruz”

İşte 2023'ün en'leri! Ahmet Hakan, bomba listeyi paylaştı: Neler var neler

Milyonlar ne diyeceğini merak ediyordu! Devlet Bahçeli’den flaş “Süper Kupa” çıkışı! Herkesi ters köşe yaptı

Hamzalı katliamı lanetle anıldı… Terör örgütü PKK, 6’sı çocuk 9’u kadın 23 kişiyi katletmişti

Yalan, Seküler yüzsüzlerin karakterinde yuva yapmış! Şehidin eşinden o iddiaya yalanlama

Dünya yeni yılı kutlarken İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: En az 21 ölü

Esed yine sivilleri katletti

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
Gündem Kelime-i Tevhid'den bihaber İslam karşıtları provokasyon peşinde!
Gündem

Kelime-i Tevhid'den bihaber İslam karşıtları provokasyon peşinde!

Yeniakit Publisher
2024-01-01 21:46:00 -
Kelime-i Tevhid'den bihaber İslam karşıtları provokasyon peşinde!

Galata Köprüsü eyleminden dönerken saldırıya uğrayan vatandaşın açtığı bayraktaki kelime-i tevhid yazısını "suç" ilan eden İslam cahilleri, bayrağı taşıyan ve uğradığı saldırı nedeniyle yüzü kan içinde kalan vatandaşı hedef alıyor.

Kelime-i Tevhid'i tanımaktan aciz olanlardan Mustafa Sandal, darbedilen vatandaşı linç kampanyasına sosyal medya hesabından katıldı.

Sandal mesajında, "Hilafet bayrağı açmak ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını." dedi.

Kendisini dinsiz bir ülkede yaşıyor sanan Muharrem İnce de darbedilen vatandaşı şöyle hedefe koydu:

"Kimse İstanbul'un göbeğinde hilafet çağrısı yaparak devleti yıkmaya teşebbüs edemez! İçişleri Bakanlığı'nı ve bu ülkenin namuslu savcılarını göreve davet ediyorum."

Abbas: Filistin halkının meşru tek temsilcisi biziz!
Abbas: Filistin halkının meşru tek temsilcisi biziz!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Abbas: Filistin halkının meşru tek temsilcisi biziz!

Tarihi yürüyüş başladı! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Tarihi yürüyüş başladı! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek

Gündem

Tarihi yürüyüş başladı! Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek

Galata Meydanı'ndaki Filistin yürüyüşünde tüylerinizi diken diken edecek anlar
Galata Meydanı'ndaki Filistin yürüyüşünde tüylerinizi diken diken edecek anlar

Gündem

Galata Meydanı'ndaki Filistin yürüyüşünde tüylerinizi diken diken edecek anlar

Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet! On binler Galata'da buluştu
Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet! On binler Galata'da buluştu

Gündem

Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet! On binler Galata'da buluştu

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

Gündem

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

Filistin mitinginden dönen vatandaşı darbeden hadsiz bir de TÜBİTAK'tan burs alıyormuş!
Filistin mitinginden dönen vatandaşı darbeden hadsiz bir de TÜBİTAK'tan burs alıyormuş!

Gündem

Filistin mitinginden dönen vatandaşı darbeden hadsiz bir de TÜBİTAK'tan burs alıyormuş!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23