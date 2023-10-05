Kelime-i Tevhid yazılı bina kumarhaneye çevrildi!

ABD'nin Chicago kentinde bulunan ve bir mason locası olan Shriners'e ait üstünde 'Kelime-i Tevhid' yazan bina kumarhaneye çevrildi. Kumarhane üstündeki 'tevhid' yazısı tüm Müslümanları rahatsız etti.

ABD'nin Chicago kentinde 111 yıl önce İslam mimarisiyle inşa edilen ve ABD'de faaliyet yürüten Shriners mason locasına ait bina Bally's adlı kumarhaneye devredildi. Binanın, duvarlarında bulunan 'Kelime-i Tevhid' yazısının kaldırılmadan kumarhaneye dönüştürülmesi tepki çekti.

MASONLUĞUN İSKOÇ RİTİNE BAĞLI SHRİNERS LOCASINA AİT

Chicago halkının çok iyi bildiği bina Medine Tapınağı olarak biliniyor ve halen binada 'Medinah' yazısı ilk günkü şekliyle duruyor. Masonluğun İskoç ritine bağlı Shriners'in kurucusu Mısır ziyaretinden etkilenerek kurduğu locada İslami ve Osmanlı dönemlerine ait motifleri kullandığı bilinmektedir. Söz konusu Medine Tapınağı da bu doğrultuda İslami motiflerle inşa edildi. Yapının girişi çepeçevre Kelime-i Tevhid ile süslenmişti.

KUMARHANE YENİ AÇILDI

Söz konusu binada Chicago'nun ilk kumarhanesinin açılacağı ve 7/24 faaliyet yürüteceği belirtildi. Açılışın kısa bir süre önce gerçekleştirildiği de gelen bilgiler arasında. Kelime-i tevhid yazısının da İslami şartlara uygun olmayan bir binada halen yazılı durması kentteki Müslümanları ciddi şekilde rahatsız etti.

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